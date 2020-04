Københavneren Jesper Hansen, butikssælger for Da?core A/S, der specialiserer sig i salg af havemøbler, havde svært ved at holde sin begejstring nede efter påskens store lagersalg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Sælger efter påskesalg: Lokale kunder bedre til at holde afstand end Københavnere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sælger efter påskesalg: Lokale kunder bedre til at holde afstand end Københavnere

I påsken blev der afholdt stort lagersalg hos Da’core, der specialiserer sig i salg af havemøbler. Trods coronavirus lokkede det gode vejr derfor mange kunder til - men alle var gode til at holde afstand. Bedre end i København, noterede butikssælger sig.

Slagelse - 14. april 2020 kl. 10:28 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Folk er utroligt søde her. Helt utroligt. Når man selv kommer fra Storkøbenhavn, som jeg gør, så er det her altså noget helt særligt at opleve.

Sådan lød det i weekenden fra københavneren Jesper Hansen. Som butikssælger for Da'core A/S, der specialiserer sig i salg af havemøbler, havde han nemlig svært ved at holde sin begejstring nede efter påskens store lagersalg, der blev afholdt som planlagt på Træbjergvej i Skælskør trods udbruddet af coronavirus.

For selv om det gode påskevejr lokkede mange købeglade kunder til, så foregik det med god afstand og hensyntagen til hinanden.

- Særligt Skærtorsdag, hvor vi åbnede, kom der rigtig mange. Og der spurgte folk selv, om det var okay, at de gik ind, eller om der var for mange mennesker. Og så ventede de ellers udenfor, forklarer Jesper Hansen.

Regler blev overholdt For at begrænse smitte-risikoen af coronavirus havde Da'core på forhånd besluttet, at der ikke måtte være flere end 30 kunder i den store lagerhal ad gangen.

Derudover stod der håndsprit placeret flere steder, og kunder skulle så vidt muligt holde en afstand på to meter.

Regler, der altså blev overholdt, helt uden at det var nødvendigt at gøre kunder opmærksomme på dem, siger Jesper Hansen. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Det er som om, at folk her tager coronavirus

mere seriøst, end jeg oplever det i København,

fortæller Jesper Hansen, der bor i Storkøbenhavn,

men i påsken var sælger under et lagersalg i Skælskør.

Foto: Per Christensen



- Folk gik af dem selv pænt et skridt til højre eller ventede på hinanden. Helt uden at stille spørgsmålstegn, forklarer han og uddyber:

- Der har slet ikke været tilfælde, hvor folk har forsøgt at springe en kø over eller givet udtryk for, at de har følt sig overset. Folk spørger altid pænt og giver god plads til hinanden.

Men sådan er det langt fra alle steder, mener Jesper Hansen. I hvert fald ikke i København, hvor han selv bor til daglig.

Har krævet tilvænning - Jeg synes, at det har været meget overraskende at opleve. Det er som om, at folk her tager coronavirus mere seriøst, end jeg oplever det i København, fortæller han.

Noget, som i weekenden også blev bemærket blandt lagersalgets kunder. 27-årige Maria Jørgensen er oprindeligt fra Slagelse, men bor i dag i København.

Men i weekenden var hun med sin svigermor i Skælskør for at købe et nyt havemøbel-sæt til en god pris.

- Jeg kan godt mærke, at folk er rigtig opmærksomme på hinanden. Man går ikke tæt på folk, man ikke kender. Heller ikke selv om man bare skal passere dem, forklarer Maria Jørgensen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Maria Jørgensen (tv.) er oprindeligt fra Slagelse,

men bor i dag i København. Til lagersalget i Skælskør,

hvor hun deltog med sin svigermor, Jane Schiøtt, kunne

hun godt mærke, at folk tog bedre afstand - men det har

været en læringsproces for allle, mener hun.

Foto: Per Christensen



Hun mener dog, at flere - også i København - »har lært«, at man skal holde afstand til hinanden og tage sine forholdsregler, hvis man er sammen med andre.

Det har bare krævet tilvænning, siger hun.

- I starten var det svært det her med, at man ikke bare lige kunne give hånd, når man hilste. Og man følte næsten, at det var underligt, og at man skulle undskylde, når man trak hånden til sig, forklarer Maria Jørgensen.

- Men i dag er det helt normalt. Det er faktisk næsten pinligt at komme til at række hånden frem. Så vi har - allesammen, tror jeg - lært at være sammen på en anden måde, slår hun fast.