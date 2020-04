Der skal vedligeholdes, renoveres og sættes initiativer i gang for knap 50 millioner kroner. Foto: Kenn Thomsen

Sådan vil politikere holde hjulene i gang

Politikere gav tirsdag eftermiddag grønt lys til flere initiativer som led i hjælpepakke på 50 millioner kroner. Godt nyt for erhvervsforeninger, foreninger og lokale håndværkere.

Slagelse - 15. april 2020 kl. 17:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere vil hjælpe, hvor de kan. Derfor var der sent tirsdag eftermiddag enighed om en lang række initiativer, der skal holde dampen oppe og sikre udvikling i en tid, hvor det ellers mere er afviklingen, der presser på.

Således gjorde Slagelse Kommunes økonomiudvalg det i går klart, at projekter, der ellers var udsat til senere, skal fremrykkes, at renoveringer af eksempelvis svømmehaller i Slagelse og Korsør skal i gang så hurtigt som muligt, og at forenings- og handelslivet skal sikres så gode kår som overhovedet muligt.

Det sker som følge af beslutningen om en lokal hjælpepakke på op til 50 millioner kroner, der lokalt skal bistå, hvad de nationale hjælpepakker kan gøre på landsplan.

- Vi har haft meget fokus på vores lokale håndværkere, og selv om meldingen er, at det ikke er så kritisk lige nu, så kan det ændre sig om nogle måneder, hvis der ikke kommer ordrer ind. Derfor gør vi noget for at understøtte aktiviteterne, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) med henvisning til en lang stribe anlægsopgaver, som skal i gang.

Stort og småt Korsør Lystbådehavn skal have et løft, tre plejecentre et anretterkøkken, mens en lang række institutioner skal have skiftet tage og meget mere. Samtidig skal fortove renoveres, mens offentlige legepladser skal have nyt liv. Til gavn for det lokale erhvervsliv og håndværkere, der kan få noget at se til. Mere end de har i forvejen vel at mærke.

- Og det er klart, at det går hurtigere med at renovere et fortov end en svømmehal. Så mens noget kan sættes i gang nærmest med det samme, venter noget andet lidt længere. Vi ved jo også godt, at vi ikke kan trykke alt igennem hurtigt. Vigtigt er det dog, at meget af det, der før var en del af nogle langtidsbudgetter, nu er rykket frem, siger Villum Christensen (LA), der mener, at man skal i gang - eksempelvis med renoveringen af Fisketorvet i Slagelse til en værdi af fire millioner kroner - men samtidig bemærker, at det ikke må gå alt for hurtigt overalt.

- Vi skal undgå en overophedning, så der er også et step efter sommerferien.

Vigtige signaler til foreninger og handelsliv

Hvornår hvilke initiativer eksakt sættes i sving, er endnu usikkert. Hvorvidt det for eksempel er Slagelse eller Korsør Svømmehal, der skal tages fat på først, afventer en nærmere vurdering.

Hvad der dog er helt og aldeles sikkert, er, at man med hjælpepakken sigter imod at hjælpe så mange som muligt.

Det gælder også i forhold til de mange nyledige, der tæller over 1000 i Slagelse på en måned.

- Det er i høj grad de ledige, vi skal forsøge at hjælpe. Kan vi skabe nogle jobs på de grønne områder, inden for rengøringen og sådan noget, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der sammen med udvalget også har haft erhvervsforeninger og de frivillige i sigte.

Således er man enige om at fritage virksomheder for kontingentbetaling til deres respektive erhvervsforeninger i et år, hvilket koster en million. Man vil ligeledes sikre en »køb lokalt«-kampagne i hele kommunen, samt at alle virksomheder - om de er medlemmer eller ej - vil være sikret af erhvervsforeningernes arbejde i samme periode.

Det sker, fordi coronakrisen ville kunne resultere i, at medlemmer helt meldte sig ud.

Samtidig vil man på foreningsområdet dække dokumenterede nettotab. Det vil sige omsætning og penge, der normalt får foreningshjulene til at rulle.

- Det er vigtigt. Nogle foreninger tjener penge og er afhængige af, at de kan hjælpe på Sørby Marked eller sådan noget. Men pludselig er den indtjening væk. Det vil vi gerne hjælpe med, siger SF's Jørgen Grüner.