Sådan stemte Slagelse til EP-valget

Slagelse - 28. maj 2019 kl. 08:36 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en stemmeseddel i hånden satte flere end sædvanligt foden indenfor hos ét af de i alt 25 valgsteder i Slagelse Kommune, da der søndag blev afholdt valg til Europa-Parlamentet.

Kort efter midnat natten til mandag var de sidste stemmer talt op. Her viste det sig, at 59,99 procent af kommunens stemmeberettigede borgere havde valgt at stemme, hvilket er 7,5 procentpoint højere end til valget i 2014.

Antallet er dog samtidig seks procentpoint lavere end landsgennemsnittet, hvor 66 procent brugte deres stemmeseddel og søndag derfor slog alle rekorder.

Det samlede valgresultat var ti procentpoint højere end i 2014 og 6,5 procentpoint højere end rekorden fra valget i 2009. Dengang stemte 59,5 procent af danskerne, mens det samme gjaldt for 56,1 procent af borgerne i Slagelse Kommune.

Det valgsted i kommunen, der søndag havde størst succes med at få vælgere til at stemme, var Havrebjerg Forsamlingshus. Her lå stemmeprocenten på hele 72,34 procent.

I valgområdet var det dog kun 441 af borgerne, der var stemmeberettigede.

Til sammenligning valgte 51,24 procent af 5.556 stemmeberettigede borgere at sætte sit kryds bag et forhæng i Slagelse Hallen, som derfor blev det sted i kommunen, hvor den laveste andel valgte at afgive en stemme.

Færre benyttede dog valgstedet ved forrige europaparlamentsvalg, hvor kun 43,04 procent i afstemningsområdet valgte at stemme.

Ved valget i 2014 kunne Omø Forsamlingshus bryste sig af at have den største stemmeprocent Her benyttede 65,94 procent af i alt 138 stemmeberettigede borgere valgstedet til at stemme. Et tal, der i år lå på 60,54 procent ud af 147 borgere.

I alt var der 59.886 stemmeberettigede i hele Slagelse Kommune ved dette års europaparlamentsvalg.

Den største stemmesluger i kommunen blev Socialdemokratiet, der fik 24 procent af stemmerne. På landsplan løb Venstre dog med to procentpoint mere og endte derfor som det parti med flest mandater.

Venstre var da også det parti, der oplevede den største fremgang i Slagelse Kommune, selvom Socialdemokratiet vandt med et halvt procentpoint. Partiet gik frem med 7,5 procentpoint flere stemmer end til valget i 2014. Socialdemokratiet gik frem med 5,2.

Helt omvendt gik det for Dansk Folkeparti, der søndag fik både landsdækkende og kommunale øretæver af vælgerne. Partiet måtte nøjes med bare 15,8 procent af stemmerne i Slagelse Kommune sammenlignet med 34,4 procent i 2014, hvor partiet blev det største parti i kommunen.

På landsplan måtte Dansk Folkeparti sige farvel til 15,9 procentpoint af deres stemmer og nøjes med bare et enkelt mandat mod de fire, partiet fik i 2014.

Socialistisk Folkeparti oplevede fremgang med 2,8 procentpoint og fik derfor i alt 11 procent af stemmerne i Slagelse Kommune. På samme måde gik Radikale Venstre frem med 2,9 procentpoint flere stemmer og fik samlet 6,9 procent af stemmerne.

Folkebevægelsen mod EU mistede modsat 3,8 procentpoint af kommunens stemmer. Et nederlag, partiet også oplevede på landsplan, hvorfor det EU-kritiske venstrefløjsparti for første gang i 40 år er røget ud af Europa-Parlamentet.

Enhedslisten og Alternativet, der begge stillede op til europaparlamentsvalget for første gang, fik henholdsvis 5,2 og 2,3 procent af stemmerne i kommunen.

Flest personlige stemmer modtog Venstres Morten Løkkegaard med i alt 3.354 stemmer fra vælgere i Slagelse Kommune. Mick Keller, der selv bor i Slagelse og opstillede som kandidat til Europa-Parlamentet for Liberal Alliance modtog 86 personlige stemmer.

Færre blanke stemmer blev afgivet end ved valget i 2014. Her undlod 638 i Slagelse Kommune at sætte et kryds svarende til 2,08 procent af de stemmeberettigede. I søndags gjaldt det for 1,51 procent af vælgerne, som afgav i alt 541 blanke stemmer.

Fakta om EP-valget i Slagelse Kommune

Stemmeberettigede

2019: 59.886

2014: 58.408



Stemmeprocent

2019: 59,99 %

2014: 52,49 %



Ugyldige stemmer

2019: 142

2014: 80



Blanke stemmer

2019: 541

2014: 638



Sådan fordelte stemmerne sig: Venstre

Landsplan: 23,5 %

Slagelse: 23,5 %



Socialdemokratiet

Landsplan: 21,5 %

Slagelse: 24 %



SF

Landsplan: 13,2 %

Slagelse: 11 %



Dansk Folkeparti

Landsplan: 10,7 %

Slagelse: 15,8 %



Radikale Venstre

Landsplan: 10,1 %

Slagelse: 6,9 %



Det Konservative Folkeparti

Landsplan: 6,2 %

Slagelse: 4,8 %



Enhedslisten

Landsplan: 5,5 %

Slagelse: 5,2 %



Folkebevægelsen mod EU

Landsplan: 3,7 %

Slagelse: 4,6 %



Alternativet

Landsplan: 3,4 %

Slagelse: 2,3 %



Liberal Alliance

Landsplan: 2,2 %

