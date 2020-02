Send til din ven. X Artiklen: Sådan skete den dramatiske fangeflugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan skete den dramatiske fangeflugt

Slagelse - 03. februar 2020 kl. 14:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på den dramatiske fangeflugt fra Psykiatrisygehus Slagelse den 19. november 2019, hvor den 24-årige Hemin Dilshad Saleh, blev befriet, er der nu udarbejdet en redegørelse om forløbet. Her frem går det blandt andet, hvordan fangeflugten præcist skete, og hvad der gik forud for hændelsen. Psykiatrisygehus Slagelse har blandt andet oplyst, at Hemin Dilshad Saleh om formiddagen den 19. november 2019 ønskede at få besøg af sin kæreste, da hun ifølge ham skulle rejse til Spanien i en længere periode. Den 24-årige ønskede også sin tidligere til besøg godkendte fætter.

Besøget blev forsinket Dette blev der givet tilladelse til, da der også var det nødvendige antal medarbejdere til stede på afdelingen. Besøg skulle ske fra kl. 16.00 - 17.30. ”Da de besøgende – som kort før kl. 16.00 havde meddelt, at de var lidt forsinkede - ikke var ankommet ca. kl. 16.20 fik HDS lov til at kontakte dem telefonisk. Her blev det oplyst, at de ville være fremme ca. 16.30. Imens HDS talte i telefon, ringede de besøgende på dørtelefonen, hvilket fik en af sygeplejerskerne til at konfrontere HDS med, hvem han virkeligheden talte i telefon med. HDS afleverede telefonen, men undlod at svare på spørgsmålet. Sygeplejersken gik herefter ned til sluseindgangen for at hente de to besøgene, imens en anden sygeplejerske sammen med HDS blev i kontor- og besøgsområdet, der med en aflåst dør er adskilt fra selve opholdsafdelingen. De øvrige medarbejdere gik samtidig ud i en sportsgård sammen med en patientgruppe”, står der blandt andet i redegørelsen.

Bradepandekage pyntet med glasur og flødeskum En sygeplejerske konstaterede ved sluseindgangen, at fætteren kom alene. Hvorfor kæresten ikke var med blev sygeplejersken ikke helt klar over. Fætteren blev efterfølgende bedt om at tage sin jakke af og placere den i et skab sammen med en eventuel mobiltelefon. Han havde også medbragt en kage i en pose. Sygeplejersken åbnede posen og konstaterede, at der var tale om en helt almindelig bradepandekage pyntet med glasur og flødeskum. Det blev derfor skønnet, at det var nødvendigt, at får kagen gennem scanningsudstyret i sluseområdet. Sygeplejersken bar kagen fra sluseområdet og ned til døren til afdelingens kontor- og besøgsområde, som hun låste op. ”Kort efter blev døren til besøgslokalet åbnet igen, og HDS og fætteren kom ind på kontoret med pistoler i hænderne. Pistolerne blev rettet mod sygeplejerskerne samtidig med, at der blev sagt: ”Vi skal ud, vi skal ud, I skal lukke os ud”, eller lignende, hvorpå de forlangte, at sygeplejerskerne smed deres alarmer. Den ene sygeplejerske smed straks sin alarm, imens den anden oplyste, at hun ikke havde den på sig. HDS tog derfor fat i sygeplejersken for at mærke efter. Derpå afgav han 1-2 skud ned i gulvet ved siden af sygeplejersken, hvorefter han på ny søgte efter alarmen. Fætteren råbte ”vi skal være hurtige, der er gået for lang tid”, hvorefter sygeplejerskerne blev tvunget til at følge med hen til døren ud til gangarealet, som de låste op”, fremgår det af redegørelsen.

”Hvis du trykker, skyder jeg” Kort efter stødte de på de øvrige sygeplejersker og en gruppe patienter, og det fik HDS og fætteren til at tage fat i de to sygeplejersker og rettede pistolerne mod dem samtidig med, at de råbte til de øvrige sygeplejersker:´ ””Hvis du trykker, skyder jeg” og ”kom ikke nærmere, ellers skyder jeg”, eller lignede. Derefter tvang HDS og fætteren de to sygeplejersker til at løbe ned ad gangen til udgangen ved slusen, hvor de låste døren op. Inde i sluseområdet tog fætteren sin jakke i skabet, hvorefter de tvang sygeplejerskerne til at låse den sidste dør op. Derefter fortsatte HDS og fætteren i løb ned gennem et kantineområde og forsvandt ud af hovedindgangen”, fremgår det. Herefter vendte de to sygeplejersker tilbage til afdelingen, og samtlige interne alarmer blev aktiveret. Kort efter alarmeringen ankom personale fra de øvrige afdelinger, ligesom første patrulje fra politiet ankom kl. 16.53. 24-årige Hemin Dilshad Saleh blev anholdt 22. januar i Barcelona i Spanien efter at være flygtet i november.

