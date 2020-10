Se billedserie Den politiske beslutning om at etablere ni skæve boliger til hjemløse er nu faldet helt på plads.

Sådan skal misbrug blandt unge forebygges

Lang byrådsdebat gav til slut enighed om det videre arbejde med at forebygge misbrug blandt unge. Og der var også næsten enighed om boliger til hjemløse.

Det står skidt til, når det gælder misbrug af alkohol, tobak og stoffer blandt kommunens unge, og samtidig er hjemløshed et problem for flere i den mere voksne alder.

Det skal der gøres noget ved, og det blev der da også arbejdet på, da byrådet nok en gang holdt virtuelt møde. Hvad misbrug angik kunne Unnie Oldenburg (S), der er formand for det såkaldte § 17 stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse af misbrug blandt unge, slå fast, at man via samtaler med blandt andre de unge havde fået udarbejdet en række anbefalinger.

- Det er nødvendigt at sætte ind mod, at rigtig mange af vore unge ryger hash. Det kan føre videre til misbrug af hårde stoffer, og det værste er, at misbrugerne stifter familier, hvor børnene også bliver misbrugere, lød en af udmeldingerne fra Unnie Oldenburg.

Der blandt andet nævnte, at 40 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne i Slagelse angiveligt har oplyst, at de har røget hash indenfor den seneste måned.

Det skal der gøres Udvalget har bestået af seks politikere fra byrådet, samt 10 borgere. Blandt andre elever fra udskolingen og ungdomsuddannelserne, forældre til elever i udskolingen, forældre til elever på ungdomsuddannelserne samt personer fra foreningslivet med tilknytning til unge.

Udvalget er enedes om følgende seks anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge.

1. Styrke sociale kompetencer hos eleverne i grundskolen.

2. Opsporing og håndtering af mistrivsel i udskolingstrinnet.

3. Styrke sunde fællesskaber og synliggøre de eksisterende.

4. Oplysningskampagne i samarbejde med kommunikationsbureau.

5. Begrænse tilgængeligheden af stoffer ved for eksempel tobaks-, alkohol og stoffri skoler samt samarbejde med værtshuse og cafeer.

6. Mulighed for stoftestning.

»Politisk benspænd« Der var dog kritik fra blandt andre Jørn-Ole Didriksen (V) og Ann Sibbern (DF) af, at sagen ikke havde været til behandling i forebyggelses og seniorudvalget inden den kom i byrådet.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde dog hertil, at udvalget var nedsat af byrådet, og derfor skulle rapportere til byrådet.

- Som så kan sende sagen videre til behandling i de forskellige udvalg, sagde borgmesteren.

Helle Blak (SF) sagde, at der var tale om en meget vigtig sag, som burde på dagsordenen i flere af de faste udvalg.

Unnie Oldenburg mente, at et ændringsforslag fra Helle Jacobsen (V) om at sende sagen videre til relevante fagudvalg, for at få anbefalingerne kvalificeret, prioriteret og koordineret, var et udtryk for »politisk benspænd«.

Det mente Helle Jacobsen naturligvis ikke, og borgmester John Dyrby Paulsen (S) foreslog efterfølgende, at man indgik et kompromis.

Nemlig at vedtage anbefalingerne og tilføje ændringsforslaget fra Helle Jacobsen.

Det kunne hele byrådet faktisk enes om.

Der er afsat 590.000 kroner på budgettet til at sætte projektet i gang og 500.000 kroner hvert af overslagsårene.

Otte eller ni boliger til hjemløse?

Får man ikke styr på sit misbrug, kan man ende som hjemløs.

Denne gruppe forsøger kommunen at hjælpe via opførelse af et antal såkaldte skæve boliger på en kommunal grund nord for Rosenkildeparken.

Et projekt der som tidligere nævnt er stødt ind i den vanskelighed, at det er blevet dyrere end beregnet. Ifølge Slagelse Boligselskab, der skal stå for byggeriet, fordi priserne er presset op i øjeblikket grundet travlhed hos håndværkerne.

Et politisk flertal gik ind for den løsning, at man laver ni boliger istedet for otte boliger og en fællesboliger.

Der var til mødet blevet udarbejdet en såkaldt socialfaglig vurdering omkring konsekvenserne af at opgive denne fællesbolig, som blandt andet skulle bruges af de sociale viceværter, der skal støtte beboerne.

Uenig i vurdering Det hedder i vurderingen, udarbejdet af forvaltningen, at der »uden fællesboligen forsat kan etableres en socialfaglig ansvarlig tilrettelæggelse af den sociale indsats til beboerne i de skæve boliger i Nordlunden.«

Jørgen Grüner (SF) var dog uenig.

Han havde talt med folk tilknyttet de nuværende skæve boliger andre steder i Slagelse, og ifølge ham var opfattelsen her, at det var vigtigt med nogle fælleslokaler.

Både Ann Sibbern og Henrik Brodersen (DF), Venstre og den radikale Troels Brandt mente også, at der var behov for fælleslokaler.

Ann Sibbern og Henrik Brodersen undlod at stemme i sagen.

De øvrige stemte for, men Jørgen Grüner fik indføjet bemærkningen om, at der var brug for nogle fælleslokaler.

Venstre, DF og Radikale Venstre opretholdt deres bemærkning om, at de var utilfredse med Slagelse Boligselskabs håndtering af byggesagen.

- Den slags skal i udbud fremover, lød det fra Ann Sibbern (DF).