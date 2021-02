Sådan er sygehusblokade undgået

- For nylig vendte en chauffør om, da han så os stå med faner og blokadeskilt ved sygehuset, men kun for at køre hen til Nankes Plads, hvor de polske medarbejdere efterfølgende også kørte hen i deres biler og med trailer, som de så fik læsset byggematerialerne over i, siger Hans Henrik Hansen til Sjællandske. Han tilføjer, at der ikke ud over et »godmorgen« har været kontakt til sygehusets ejer Peter Evang Hansen, hvis firma Multi Service Estate ApS med polske medarbejdere arbejder uden dansk overenskomst på ombygningen.