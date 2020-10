Kranfører Claus Jørgensen klar til at få løftet tværpindene til vingen fra bilen og over mod møllen, overvåget af møllebygger Jørn Nilsson. Bag dem yderst til højre en glad møllelaugsformand Anders Kristiansen.

Sådan blev gammel mølle flot igen

- Jeg er meget glad, lød det fra formand for møllelaugets Anders Kristiansen, efter at vingen var blevet hejst på plads af kranfører Claus Jørgensen fra kranfirmaet Lars Anton Pedersen.

For Claus Jørgensen gjaldt det om at få løftet vingen højt op i luften og herefter på plads i jernkonstruktionen, som holder vingerne sammen.

Til glæde for blandt andre byrådsmedlem Henrik Brodersen fra DF, der bor i nærheden, og som var manden, der tog kontakt til borgmester John Dyrby Paulsen (S) efter at have læst om møllens vanskelige situation i Sjællandske.