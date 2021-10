Se billedserie Max P. Køhlert, 85, fortæller om starten på Stillinge Børnehave, som mandag fejrer 50 års fødselsdag. Foto: Kim Brandt Foto: Kim Brandt

Sådan blev Stillinge Børnehave til

Max P. Køhlert, Bildsø, stod mere eller mindre »fadder« til Stillinge Børnehave, som mandag kan fejre 50-års fødselsdag. Her er hans beretning om, hvordan det gik til.

- I halvtredserne og tresserne var det almindeligt, at kvinder på landet gik hjemme og passede mand, hus og børn. Hvis kvinder var udearbejdende, havde man ofte ung pige i huset. Min kone Connie og jeg havde de første 15 år som lærere på skolen 15 forskellige piger, mens børnene voksede op.

Som tiden gik, blev det sværere og sværere at få piger, der ville og kunne tage ansvar og omsorg for den opgave. Ofte var det piger, der var engagerede og havde sat sig et mål med en bestemt uddannelse.

I min anden periode i Stillinge Sogneråd fra 1966 var det derfor magtpåliggende for mig, at få alle de andre medlemmer til at bakke op om en kommunal daginstitution - eller i hvert fald at skaffe et flertal for ideen. Det blev langt sværere, end jeg havde forventet.

Vi var ni personer i sognerådet, der var to kvinder og syv mænd. Partiforhold betød intet. Jeg blev fra begyndelsen bakket op af de to kvinder, mens alle de andre troede de vidste »hvor kvindens plads var«.

(Man kunne i værste fald sammenligne det med forholdene i visse mellemøstlige lande i dag).

Årene gik, og tiden nærmede sig den 1. april 1970, hvor de små kommuner omkring Slagelse alle skulle sammenlægges og være én kommune med 31 byrådsmedlemmer i stedet for 21.

I sommeren -69 havde vi fået nys om, at Stillinge Kommune var den mest »velhavende pr. Indbygger«, og så kan det nok være, at der var andre end os tre, der ærgrede sig over den ubrugte formue. Var det nu for sent? Sognerådsformand Henry Madsen, der var den eneste, der ønskede at fortsætte i politik, og jeg tog initiativet og spurgte byrådet, om det var for sent.

Ja, det var for sent til en kommunal - men hvis vi ville bygge en privat børnehave, var 17 af de 21 medlemmer parate til at støtte ideen og senere bakke op økonomisk om vores institution.

I efteråret -69 blev der afholdt et stort møde i forsamlingshuset, hvor en masse mødte op. Der blev valgt en meget kompetent bestyrelse med mig som formand. Nu skulle vi i gang med arbejdet.

Vi holdt en masse møder de næste to år. Hvor skulle pengene komme fra, hvor skulle børnehaven ligge - og hvem skulle bygge den?

Børnehave Foreningen fik nok at se til - selv brugte jeg de næste 25 år.

Henrik Jacobsen og hans kone havde en meget stor grund bag ved Sparekassen. De ville købe deres embedsbolig og sælge grunden for en krone. Efter en masse udflugter og besøg i andre børnehaver blev vi enige om, at X-beton I Haslev skulle bygge vores børnehave.

Nu var vi i gang. Et nedlagt børnehjem i Øster Stillinge donerede os næsten 30.000 kr. Og de var ikke de eneste. Mange, der havde forladt kommunen for år tilbage, ringede og ville støtte os.

Som tiden gik, havde vi samlet halvdelen af de penge, vi skulle bygge for. Engagementet var stort.

En kæmpe byfest Vi enedes om at lave en kæmpe byfest over en lang weekend. Næsten hundrede hjalp til og var aktive med at bygge alle slags boder rundt om den gamle sportsplads. Vi besøgte butikkerne I Slagelse og »tiggede" gaver, som skulle være reklame for forretningerne.

Der blev sat højttalere op på pladsen, og flere kørte rundt og reklamerede for forretningerne og festen, som skulle holde aktiviteterne i gang hele weekenden. Det hele blev en folkelig succes, og vi rundede en kvart million kroner i alt. Nu kunne vi begynde at ansætte personale og diskutere politik.

Connie og jeg har selv fire børn, der alle er vokset op i Bildsø Gl. Skole. Det varede to år at få Stillinge Børnehave bygget færdig og indviet på vores yngste søns syv-års fødselsdag den 16. oktober 1971.

Kun vores yngste datter fik glæde af anstrengelserne, mens vores oldebarn Mollie har gået der hele sidste år, inden hun skulle starte i børnehaveklasse på skolen i august i år. De har kunnet gå lige hen til børnehaven fra det gamle bageri, hvor familien bor nu.

Under byggeriet skulle vi ansætte personale til de to stuer med plads til 20 heldagsbørn i den ene og to gange 20 halvdagsbørn i den anden. Fra starten i efteråret 71 var der booket fuldt op på formiddagsholdet og mere end halvfuldt om eftermiddagen.

Der var tale om ren pædagogisk pasning, mange ønskede deres børn i samvær med andre. Når vi så på de ledige heldagspladser, var der kun halvt fuldt. Det er interessant, som jeg startede min beretning her med den historiske udvikling. Bare året efter fik vi pladsproblemer. Carmen Curlers sendte busser efter kvinderne.

Der kom gang i udearbejde for kvinder og et stort behov for børnepasning. Ønsket om heldagspladser voksede, og vi måtte manipulere, så vi fik nok at gøre med rokader i den kommende tid. På et tidspunkt gik der to store drenge i en »slags fritidshjem«. Jeg tror, vi var den mest fleksible børnehave i miles omkreds.

Og ikke nok med det. Den ene leder, vi ansatte efter den anden, søgte job i børnehave-klasserne. Mens det kneb med lederne, så det langt bedre ud med det personale, vi havde ansat som pædagoger. De var utålmodige og engagerede for at komme fra start på den bedst tænkelige måde!

Nye udfordringer Nu fik den nye bestyrelse nye udfordringer af det nyligt ansatte dygtige personale, der spurgte: »Må vi få kollektiv ledelse«? Igen nye udfordringer - herligt efter den sidste leder var sygemeldt.

Så måtte vi igen kridte skoene, hvordan gør man det, kan man det, må man det? Vi spurgte BUPL, pædagogernes fagforening, og vi tog til møder i ministeriet, der kom konsulenter og kloge hoveder på besøg.

Det blev et kæmpe arbejde for en flok energiske pædagoger og åben bestyrelse, men det lykkedes.

Nu kom der en god og rolig tid. Personalet fik styringen og tog ansvar, og forældrene bakkede op.

Som årene gik, blev det almindeligt med en arbejdsweekend, hvor børn og forældre kom og deltog i al slags arbejde. En privat børnehave kan og vil mere end en kommunal, så der blev lavet, forbedret og holdt ved lige årene igennem, så det var en lyst.

Nogle landmænd og andre med store maskiner forandrede pladsen i en fart, og andre hænder hyggede og passede børn. Det hele drejede sig om samvær for børnenes skyld og hvad mere, vi altid kunne finde på. Der var frokost og kaffepause, og en trillebør med øl og vand kom rundt til de svedende arbejdsfolk.

Uenighed om rygning Den stemning og arbejdsomhed, der var den gang, varede i mange år frem, men da det startende personale efter måske 12 -15 år ikke var der længere, gik det galt. Der opstod uenighed mellem personale og bestyrelse. Personalet ville have lov til at ryge, og det var vi klart imod. Et legehus havde asbesttag, det ville personalet absolut have fjernet for sundheden.

Så da vi foreslog nyt frisk anderledes tag, fortsatte rygningen. Det hele endte med gammeldags ledelse og frisk ny leder og viceleder.

For at gøre det kort: En ansøgning som souschef var blevet væk, og det var ikke muligt for os i bestyrelsen at få ansøgningen at se. Mødet måtte udsættes, og den pågældende ansøger bekræftede, at hun havde afleveret til den og den på dagen, hvor hun havde været og se børnehaven.

Det hele skete lige før jul, så vi mødtes privat og gjorde tingene op. Bestyrelsen besluttede at sende mig som formand og vores næstformand på besøg hos BUPL for at klargøre situationen for fagforeningen. Der var kommet disharmoni i huset, så vi gjorde rede for vores spørgsmål. BUPL's svar kom promte:

»Hvis det kollektive personale manipulerer med posten, skal de fritstilles«! Det betød fyring!

Så fortsatte vi til den juridiske afdeling af Slagelse Kommune for at få opbakning økonomisk.

Konklusion: Hele personalet blev fyret med den løn, de havde krav på. Nogle af dem kunne med penge i lommen gå lige ud og få et nyt job, andre måtte vente en tid - og julen nærmede sig.

De børn, der ikke havde et direkte behov, måtte blive hjemme. Forældrene og en pædagogmedhjælper tog ansvar, og vi klarede overgangstiden, til nyt personale blev ansat efter den gammeldags model.

Afsked med folk er aldrig behageligt, men der kan være situationer, hvor man må skære igennem. Det var Slagelse Kommune, der tog det økonomiske ansvar - det kostede en formue.

Personalet blev skiftet ud, forældrene i bestyrelsen blev skiftet ud. Ingen er uundværlige, men arbejdet med og for børnene har været en stor og betydningsfuld opgave for begge parter.