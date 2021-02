Se billedserie Omkring 400 personer blev fredag vaccineret i Slagelse Hallen. Kun dem, som har fået en invitation i e-Boks og har bestilt tid kan blive vaccineret lige nu. Hvis du har brug for informationer om vaccinationerne, se se mere på www.vacciner.dk, hvor der er svar på de hyppigste spørgsmål. Foto: Kim Brandt

Så vaccineres der i Slagelse Hallen

Efter en smule startvanskeligheder er Slagelse Hallen nu i gang som vaccinationscenter. Omkring 400 mennesker skulle fredag vaccineres.

Slagelse - 12. februar 2021 kl. 17:50 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Flere borgere dukkede op fra morgenstunden og troede, de bare kunne komme forbi og blive vaccineret. Men det er altså ikke sådan, det fungerer. Man skal have fået en indkaldelse i sin e-Boks og have bestilt tid, før man kan komme herud, understreger specialkonsulent Rikke Pedersen.

Fredag formiddag har hun givet avisen lov til at kigge forbi for at se, hvordan Slagelse Hallen og medarbejderne løser opgaven.

- Vi startede først vaccinationerne klokken 9.30, men flere mødte op allerede klokken 8. Flere medarbejdere er jo helt nye og skulle først have instruktioner, fortæller hun.

Flere borgere var også mødt op tidligt, og de fik en del ventetid. Flere i det usædvanligt kolde vejr.

- Vi har nu bestilt nogle varmekanoner, så vi også kan opvarme indgangspartiet, siger hun.

Det er nemlig sådan, at man skal gå ind fra sidebygningen, hvor der er opsat i hvidt, aflangt telt. Inde i hallen bliver man så først registret via sit sygesikringskort.

Herefter får man så et tidspunkt for, hvornår man kan få sin vaccination.

- Der har selvfølgelig været lidt ventetid i starten, da så mange medarbejdere har første arbejdsdag i dag. Men vi gør det så hurtigt og så godt, som vi kan, og håber på forståelse fra borgerne, siger hun.

Mangler vaccine I selve hallen er der 40 båse, der i princippet kan klare seks personer i timen, men kun omkring en tredjedel af kapaciteten blev taget i brug fredag.

Det skyldes det relativt begrænsede antal doser, som man har til rådighed.

- Ingen ved, hvornår der kommer flere. Det bliver lidt fra dag til dag, forklarer Rikke Pedersen.

Der var 12 sygeplejersker og en læge til stede i Slagelse Hallen fredag sammen med en række øvrige medarbejdere, som tog sig af registrering, rengøring med mere.

Vaccination af medarbejdere

Hen over de kommende seks uger vil stadig flere medarbejdere i Slagelse Kommune få tilbudt vaccine mod Covid-19. Medarbejdere får tilbudt en af de tre forskellige godkendte vacciner. Medarbejdere kan ikke selv vælge, hvilken af de tre vacciner de får, men Regionen sørger selvfølgelig for, at vaccine nummer to gemmes, så medarbejdere bliver færdigvaccineret med samme vaccine. Medarbejdere får kun tilbuddet én gang via arbejdspladsen, så det er vigtigt at gøre sig klart i forvejen, hvorvidt man ønsker at tage mod tilbuddet.

Der har været noget debat i pressen om, hvorvidt den senest tilkomne vaccine fra AstraZeneca er lige så god som de to andre vacciner, fordi beskyttelsesgraden på 60 procent er mindre. Det er dog ikke noget, som ifølge faglige eksperter bør afholde medarbejdere fra at tage vaccinen - 60 procent er stadig over det niveau, som mange andre vacciner tilbyder. Og mere vigtigt, så giver vaccinen væsentlig mildere sygdomsforløb blandt vaccinerede, og der har ikke været dødsfald forårsaget af Covid-19 blandt vaccinerede med AstraZeneca vaccinen. Desuden beskytter den bedre mod smittespredning, da den også beskytter mod, at man kan være rask smittebærer, meddeler kommunen.

Vaccinationen er frivillig - Vi prøver alle sammen på at navigere i de mange Covid-19 informationer, som vi dagligt bombarderes med. Derfor kan jeg godt forstå, at nogle medarbejdere er skeptiske eller bekymrede overfor vaccinationerne. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over de valg, som hver enkelt må træffe, men jeg håber selvfølgelig, at vi får reduceret smitten, så vi kan åbne for samfundet og få vores sociale liv tilbage igen, siger kommunaldirektør Frank E. Andersen.

Medarbejderne vil modtage et brev i e-Boks, når det bliver deres tur.