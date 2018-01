Så skal kvinderne i mudder

Flyvehjemmeværnet har førstehjælpere ude på ruten, og i start-målområdet er der et terrængående køretøj, der kan tilkaldes - og de har også kontakt med sygehuset, men deltagerne skal ellers huske, at de løber på eget ansvar. De løber imidlertid også for en god sag, for firmaidrætten donerer 10 kroner til den lokale Mødrehjælps julehjælp for hver deltager. Det koster 400 kroner at være med.