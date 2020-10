Tirsdag eftermiddag klokken 16 var der atter fri passage over broen ved Vårby å. Nu mangler blot den sidste "finnish" som vejstriber m.m.

Artiklen: Så ruller trafikken atter over den renoverede bro ved Vårby å

Klokken var omkring 16 tirsdag eftermiddag, da de første biler kunne få lov til at køre over den nyrenoverede bro over Vårby Å ved Vemmelev. Alle skilte og afspærringer er fjernet - også den midlertidige gangbro, som nu er erstattet af en permanent cykelsti.