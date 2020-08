Så kører fribusserne

Mandag morgen begyndte de nye fribusser at køre for første gang fra Slagelse. Avisen tog med på en af afgangene.

- Jeg havde fornøjelsen af at køre den allerførste tur fra Slagelse klokken 6.40 ved Slagelse Station, fortæller buschauffør Gregers Jørgensen.

På første del af den cirka 40 kilometer lange rute fik han dog lov til at køre mutters alene.

Konceptet er, som avisen tidligere har beskrevet, at alle kan benyttet bussen - helt gratis. Man skal hverken have billet eller buskort - men kan stige af og på stort set som man har lyst til.

Mål: Flere passagerer og besparelse på to millioner

Da avisen kører med, er klokken 11.50 - og her er der kun en enkelt passager med, som skal til Stillinge.

Udvalgsformand Villum Christensen (LA) er også med for ved selvsyn at se, hvordan det hele fungerer:

- Jeg må indrømme, at jeg nok ikke er den typiske buskunde, men det virker som en rigtig dejlig bus, siger han.

Der er god plads og en behagelig temperatur, som skyldes, at bussen er forsynet med aircondition.

Vi møder ganske få biler på vejen - og også en traktor med fire hjul, som fylder godt. Traktoren trækker dog venligt ind til siden og gør plads for bussen.

- Her ved middagstid er der ikke mange passagerer med, men målsætningen er jo, at vi skal have dobbelt så mange passagerer med som før, siger Villum.