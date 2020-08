Jacob Vestergaard, Atlantia, og Miguel Calderon er to af ildsjælene bag arrangementet fredag aften og lørdag.

Så går det løs: Arrangører klar til at brande byen

Slagelse - 28. august 2020 kl. 11:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fortsat et beskedent antal billetter tilbage til aftenens og morgendagens minifestival Atlantia Slagelse Sommerlyd, der finder sted på posthusets indhegnede parkeringsplads ved Sdr. Stationsvej.

Imidlertid er der blevet solgt i en grad, så arrangørerne godt tør sige, at der i hvert fald ikke bliver tale om en underskudsforretning, når bands som Carpark North, Go Go Berlin og Jesper Binzer, kendt fra DAD, parkerer det musikalske batteri og skaber et trækplaster, der har manglet i år.

Festivalerne rundt i landet er i år blevet aflyst på stribe, men iværksætter Miguel Calderon, eventøkonom Jacob Vedel Hejlesen og direktør for ejendomsselskabet Atlantia Jacob Vestergaard muliggør, at Slagelse er sikret i hvert fald et enkelt festivallignende arrangement for fuld udblæsning. Samtidig er der etableret et samarbejde med Skel.dk, ligesom flere lokale firmaer, herunder Niels Lien, har spyttet i kassen.

- Jeg glæder mig så meget til det her. Hver gang jeg siger til nogen, der ikke bor her, at jeg kommer fra Slagelse, så spørger de: Hvad sker der i Slagelse? Det er så fedt at vise os frem med sådan et arrangement her, lyder det fra Miguel Calderon, der nu bare håber, at også vejrguderne er i festivalhumør.

Følger coronaens regler Til at starte med var det udelukkende Live4200, en nonprofit-organisation, der stod for arrangementet. En økonomisk rygdækning sikrede man sig dog senere - for omtrent en måned siden - i form af Atlantia, hvorefter også navnet ændredes til netop Atlantia Slagelse Sommerlyd.

Også her glæder man sig enormt.

- For os handler det om at skabe en ramme for, at vi kan brande byen på bedste vis. Ønsket for os er jo, at flere folk får øjnene op for Slagelse og flytter hertil. Det er godt at kunne bidrage, siger Jacob Vestergaard, som dog fortæller, at det ikke er ligetil at afholde sådan et arrangement i en tid som den, vi befinder os i.

- Der er rigtig meget, der skal være styr på. Mange regler og sikkerhedsplaner. Noget af det skænker man ikke en tanke, før man står i det, siger han.

Maksimalt 500 Gæsterne, som blandt andet tæller flere firmaer fra byen og VIP-publikummer, bliver placeret i grupper, og der er samtidig en begrænsning i antallet af personer på pladsen.

Det vil sige, at de knap 50 frivillige, scenefolk og andre, der løber og maser i kulissen, også tæller med i de maksimalt 500 deltagere, lige såvel som kunstnerne og den stab, de måtte af have med, gør det.

- Så vi skal have fuldstændig styr på, hvem der er inde på pladsen og hvor mange, lyder det fra arrangørerne, der melder, at der bliver tale om armbånd.

Samtidig vil der være sikkerhedsfolk i indgangen, der tjekker og sørger for, at der ikke kommer uvedkommende på pladsen.

Takker for opbakningen Op til arrangementet er der lagt breve i postkasser, og faktisk har over 250 husstande fået informationen om, at det nok kommer til at larme lidt fredag og lørdag.

- Men det er ikke til ud på natten. Slet ikke. Vi slutter før klokken 23, pointerer Miguel Calderon, som ikke bare glæder sig til at komme i gang, men også over den gevaldige opbakning.

- Overalt har vi mødt støtte, og alle synes, det er så fedt, at der sker noget i vores by, lyder det.

Portene åbnes klokken 17.30 begge dage.

I aften spiller Mattis klokken 19, mens Carpark North træder speederen i bund klokken 21. I morgen spiller Go Go Berlin klokken 19, mens Jesper Binzer med band går på klokken 21.

