Se billedserie Kløverhuset er et spadestik tættere på »færdig«. Onsdag begyndte byggeriet formelt. Foto: Jørgen Jørgensen

Så er der gravet for: Højt vartegn på vej i centrum

Slagelse - 13. august 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et tålmodigt opbud af gæster, der onsdag overværede det første spadestik på hjørnegrunden ved Jernbanegade og Østerbro i Slagelse. Her får Slagelse Boligselskabs nye administrationsbygning i hele otte etager plads, og byggeriet, som Niels Lien ApS står for, vil finde sted i løbet af det næste års tid.

Klokken 15, hvor seancen skulle have fanget an, var der dog hverken kransekage, vådt til ganen eller en borgmester til stede, hvilke åbenbart var så vigtige ingredienser for menuen denne eftermiddag, at knap 30 fremmødte måtte bide forsinkelsen i sig i det lune vejr og vente en halv times tid.

Her ankom den første taler i rækken nemlig, John Dyrby Paulsen (S), der var blevet forsinket, og lige inden var også fortæringen kommet på plads. Dermed var alt godt, og der blev da også efterfølgende uddelt verbale solstråler undervejs i de i alt tre taler, som borgmesteren, boligselskabets formand, Knud Glavind, samt medejer af Niels Lien ApS Casper Andersen, der er ansvarlig for entreprisen, holdt.

- Velkommen til en meget stor dag for Slagelse Boligselskab, lød det for eksempel fra Knud Glavind, som roste det siddende og »næsten« enige byråd, der har banet vejen for boligselskabets visionære byggeri.

Ifølge borgmesteren skal der være plads til forskellige meninger og holdninger - sagde han med henvisning til de politiske krusninger, sagen har vakt.

- Men jeg kan godt lide at bygge i højden, men det er ikke alle, der har den holdning, og det har jeg stor respekt for, lød det fra John Dyrby Paulsen (S).

Gennem den politiske proces, og siden man løftede sløret for planerne for den 963 kvadratmeter store grønne plet på hjørnet ved Stormbroen, er bygningen blevet omtalt flittigt.

Ifølge boligselskabets direktør, Arne Juul, er det dog ikke retvisende at kalde byggeriet for et »højhus«.

- Det er et højt hus, lyder det fra direktøren med hensyn til de knap 27 meter i højden, som der bliver tale om.

Bygningen får 36 ungdomsboliger, med to rum, med et nettoareal på cirka 35 kvadratmeter hver. Samtidig vil Kløverhuset få tagterrasser på toppen, hvor også offentligheden vil kunne snige sig op for et vue ud over byen, når altså bygningen står klar til indflytning om præcis et år.

