Så er der festkunst i tårnet

Der er malerier, glaskunst, smykker og skulpturer i Røde Tårn i Slagelse denne weekend. Der er et væld af farver og former i den udstilling, som 15 lokale kunstnere her lørdag og søndag præsenterer under overskriften »Kunst i Festen«, som dermed sætter et varieret og sprudlende punktum for festugen.