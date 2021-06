Se billedserie Tidligt torsdag morgen blev den sidste trappesektion ud til Sdr. Stationsvej hejst på plads. Foto: Torben Hjelm

Så er der bro hele vejen over sporet

Sidste trappe hejst på plads, men der vil alligevel gå over 14 dage før broen kan tages i brug. Imens er der gang i planer om parkering ved Absalon, som der ikke er helt politisk enighed om.

Slagelse - 11. juni 2021 kl. 11:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der har været nogen usikkerhed omkring, hvornår den sidste trappesektion til broen over sporet ved Slagelse Station ville komme.

Først blev der sagt 2. juni og siden 15. juni, men det blev altså 10. juni tidligt om morgenen, at bro-sektionen ankom fra virksomheden HMS i Grenå.

Ved hjælp af en stor kran blev brosektionen hejst på plads ud mod Sdr. Stationsvej mellem Absalon og SDU. Her er der gang i at lave belægning på arealet omkring trappen, så der kan blive gode adgangsforhold.

Programleder Torben Hjelm fra Slagelse Kommune oplyser, at dette arbejde skal være afsluttet, før broen kan åbnes.

- Ifølge planen vil broen blive afleveret til kommunen 30. juni, hvor vi vil få overdraget en del dokumenter med kvalitets-kontroller, siger Torben Hjelm.

Han er dog allerede imponeret over det svejsearbejde, som folkene fra HMS har præsenteret med at svejse de forskellige bro-dele sammen.

- Det er virkelig førsteklasses arbejde, siger Torben Hjelm, der regner med, at broen vil kunne tages i brug senest 1. juli.

Snak om parkering Sideløbende med at skaffe bedre adgangsforhold over sporet arbejdes der på at lave en lokalplan, som skal handle om at lave parkeringspladser på arealet bag Absalon.

På det seneste møde i byrådet var der en lukket sag på omkring vejadgang til dette areal.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) ønsker endnu ikke at udtale sig om sagen, men man kan læse i referatet, at Venstre stemte imod, fordi man ønsker parkering til SDU nord for sporet.

Torben Hjelm oplyser dog, at der er lavet et notat, som beskriver, at Banedanmark ønsker at disponere over disse arealer.

Istedet peges der på, at der op mod Stormbroen vil være mulighed for at lave parkering.