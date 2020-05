Se billedserie Skælskør Marinegarde har rykket 50-års jubilæet til næste år. I stedet er garden medarrangør på fire drive-in arrangementer i weekenden.

Så er der »Sjov i dytten«

Slagelse - 13. maj 2020 kl. 15:06 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når nu Skælskør Marinegarde ikke kan komme til at gennemføre sit 50-års-jubilæumsarrangement som planlagt, har garden i samarbejde med Tjæreby Forsamlingshus fundet på et alternativ, som løber af stablen i den kommende weekend.

Det er hele fire drive in-arrangementer, som gennemføres på pladsen ved forsamlingshuset. Koncerter med Leo Adolph lørdag klokken 16 og klokken 18.30 og søndag drive in-banko klokken 11 samt koncert med Zealanders Jazz »N« Jive klokken 14.

Det bliver ikke noget med, at bilernes ruder skal være rullet ned for at følge med i, hvad der lyder fra scenen, for lyden kommer ind i bilernes FM-radioer, så en regnbyge skulle heller ikke være en hindring.

Prisen for at være med er 350 kroner per bil til koncerterne, 50 kroner til banko, og der må være op til fem personer i hvert køretøj.

Til koncerterne er der også mulighed for på forhånd at bestille picnickurve til 150 kroner, men det gælder om at have tisset af hjemmefra, for toiletbesøg bliver der ikke noget af.

Formand for Tjæreby Forsamlingshus, Stefan Rasmussen, fortæller, at overskuddet ved arrangementerne går til marinegarden, som henvendte sig til ham med idéen.

- Vi skal bare have dækket vores udgifter, siger han og oplyser, at der bliver plads til 81 biler, og at meget tyder på stor forhåndsinteresse.

Skælskør Marinegardes store jubilæumsarrangement er flyttet til april næste år.

- Vi mister jo en masse sommerarrangementer, så vi er nødt til at være lidt kreative for at få nogle penge i kassen, lyder det fra gardens formand, Jeanette Vinholt Olsen.

Marinegarden skal ikke selv spille i forbindelse med drive in-koncerterne ved Tjæreby Forsamlingshus.

- Vi må kun spille 10 sammen, og vi syntes, at hvis vi skulle spille, skulle alle være med, men vi laver jo vores små koncerter i Skælskør for at støtte byen, siger Jeanette Vinholt Olsen.