42-årig mand fra Havrebjerg kender efterhånden retssystemet, særligt anklagebænken, særdeles godt.

Så er den gal igen i lille by: Arrig mand tiltalt endnu engang

Havrebjergs nok mest omtalte mandsperson den senere tid kan nu se frem til endnu et hak i tuden. Fredag venter en tur til Retten i Holbæk, inden Næstveds anklagebænk står klar senere på året.

Slagelse - 03. marts 2021 kl. 14:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

I de seneste par år har en 42-årig mand fra den lille by Havrebjerg nord for Slagelse nærmest siddet længere tid i fængsel, end han har været på sin hjemadresse. Groft set.

Det skyldes særligt to domme på hvert et halvt års fængsel, herunder senest en varetægtsfængsling for skud med et luftgevær.

Nu lader det til, at de efterhånden så vante rammer bag tremmer igen skal agere husly. I hvert fald for en kortere periode, hvis han altså atter kendes skyldig i flere kriminelle forhold.

Manden, der nok mest er berygtet for sine raserianfald og er dømt ad flere omgange, er således nu igen tiltalt for en forbrydelse.

På fredag entrerer han Retten i Holbæk, hvor han tiltales for trusler og hærværk begået den 18. juli i Høng lige over midnat. Det vil sige et lille døgn, før han på sin matrikel skød efter nogle »narkomaner«, som han benævnte de tre mænd ved Retten i Næstved i efteråret, efter de tre var troppet op på hans adresse for at råde bod på en kontrovers natten forinden.

Skuddet blev den 42-årige idømt seks måneders fængsel for lige før jul, men grundet sin varetægtsfængsling, der havde stået på siden sommer, skulle han ikke ruske tremmer.

Våd aften endte med hærværk Egentlig knytter den aktuelle tiltale sig til netop den uoverensstemmelse, der lagde kimen til skuddet.

Fredag den 17. juli i fjor var den 42-årige en tur på Smedekroen i Høng, og der blev tilsyneladende både drukket og smedet rænker.

Selv har den anklagede i retten berettet, hvorledes han blev »tjattet til« af en anden gæst - hvilket dog sidstnævnte har nægtet - ligesom han fra vidneskranken i efteråret forklarede, hvordan nogle tilstedeværende gæster angiveligt forsøgte at brænde hans hår af, uden han selv slog en flue ud af kurs den aften.

Det endte dog med ballade, og da den 42-årige senere konstaterede, at hans knallert var væk - og dermed formentlig stjålet lød hans tese - strøg han fluks mod en adresse tæt ved kroen.

Han indfandt sig på bopælen, der tilhørte en af mændene, hvor han angiveligt råbte og skreg:

- Hold kæft, eller jeg smadrer dig. Jeg dræber dig, skal den 42-årige have sagt ifølge anklageskriftet, hvorefter han gik over mod en anden dør og knuste to ruder.

Der skete skade for 3.595,69 kroner.

Manden risikerer en straf jævnfør straffelovens paragraf 89, som lyder:

- Findes nogen, som allerede er dømt til straf, yderligere skyldig i en forud for dommen begået strafbar handling, bliver en tillægsstraf at idømme, for så vidt samtidig påkendelse ville have medført forhøjelse af straffen.

Det skal lige tilføjes, at manden slet ikke var kørt på knallert den pågældende aften. Han havde dog glemt, at den stod i hans egen indkørsel i Havrebjerg.

Mere venter Det er som beskrevet ikke kun besøget i retten på fredag, han alene bør bekymre sig om.

Han har også et mellemværende i forhold til en nu forhenværende barndomsvens Skoda Octavia, hvis bagrude han sigtes for at have smadret i januar. Han menes ydermere at stå for hærværk mod selvsamme bil sidste år.

At han i januar skal have knust bagruden, nægter han dog og har desuden også fortalt til Sjællandske, at han føler at blive beskyldt for alverdens uhyrligheder uden grund.

- Han har åbenbart et horn i siden på mig. En god, gammel kammerat. Han vil bare have mig til at betale for at få lavet hans bil, sagde den 42-årige i et interview med avisen i januar.

Sagen kommer for Retten i Næstved senere på året.

