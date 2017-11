Se billedserie Sådan ser den nye varmemåler ud. Den sender i lighed med de øvrige målere for vand og el alle oplysninger til SK Forsyning, så det er snart slut med at aflæse og indberette sit forbrug. Foto: Malene Sadowski

SK-måleropsætning vil også afsløre snyderne

Slagelse - 20. november 2017 kl. 06:31 Af Arne Svendsen

55.000 målere, opsat af SK Forsyning til at måle forbrug af el, vand og varme, skal i løbet af det næste års tid skiftes til nye fjernaflæste målere. Med det formål at give kunderne en endnu bedre service og rationalisere driften, fortæller administrerende direktør Henrik Birch.

Arbejdet med at skifte de mange målere er netop påbegyndt.

- For at få det bedst projektforløb har vi valgt at gennemføre et pilotprojekt. Det projekt gennemføres i øjeblikket og omfatter cirka 600 kunder. Formålet er at sikre, at alt fungerer som forventet. Herunder målerne, IT systemerne og selve processen med at skifte målerne, siger Henrik Birch.

Direktøren fortæller videre, at erfaringer fra tilsvarende projekter viser, at man i forbindelse med udskiftningerne vil opdage, at et begrænset antal kunder over tid har haft interesse i at »fejlaflæse« målerne.

Med det formål, at man ikke betaler for det korrekte og ofte større forbrug.

Det er selvfølgelig både ulovligt og snyd, og vil som udgangspunkt altid automatisk føre til en politianmeldelse.

Hos SK Forsyning er der dog et ønske om, at antallet af den slags sager reduceres mest muligt, da de kan få store og alvorlige konsekvenser for de berørte kunder.

Ligesom de også vil medføre et stort ekstraarbejde for forsyningen.

- Vi har derfor besluttet, at der skal findes en mindelig løsning med alle, som genkender problemet, og selv vælger at kontakte os, inden målermontøren opdager det, siger Henrik Birch.

Han oplyser, at det snyd der erfaringsmæssigt opdages svarer til omkring tre procent af omsætningen, så det kan blive flere millioner kroner, som »fejlaflæserne« kommer til at betale til SK Forsyning.

For kunderne betyder de nye, intelligente målere, at kunden selv slipper for at aflæse og indberette sit forbrug. Målerne sender nemlig selv oplysningerne til SK Forsyning.