Forsyningsselskaberne skal have vurderet, om der for eksempel kan opnås stordriftsfordele ved at gå sammen om at løse opgaver, der er helt ens i begge koncerner. På billedet SK Forsynings domicil på Nordvej. Foto: Arne Svendsen

SK Forsyning undersøger samarbejde med Næstved

Slagelse - 06. juli 2020 kl. 11:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der mon nogle fordele at hente for begge selskaber ved et samarbejde?

Det spørgsmål har de stillet sig i de to kommunale forsyningsselskaber SK Forsyning i Slagelse og NK-Forsyning i Næstved.

Derfor har man hyret rådgivningsvirksomheden BDO, der blandt andet har speciale i forsyningsvirksomhed, til at afdække, om der er et muligt potentiale ved et eventuelt samarbejde.

Det skal ske hen over sommeren og det tidlige efterår.

I november forventes bestyrelserne i NK-Forsyning og SK Forsyning at drøfte resultatet af undersøgelsen på et fælles møde.

Herefter kan bestyrelserne tage principiel stilling til, om et øget og eventuelt mere formaliseret samarbejde kan være til gavn for kunder, ejere og medarbejdere i de to koncerner, fremgår det af en udsendt meddelelse.

Andre har gjort det - Nu skal jeg jo ikke foregribe, hvad BDO kan komme frem til, men man kunne jo tænke sig et samarbejde om indkøb, eller måske om, hvordan man håndterer persondataloven, siger direktør i SK Forsyning Jan Østerskov.

Han nævner også, at SK Forsyning kunne få NK Forsyning til at stå for den interne overvågning af den elhandel, som SK Forsyning skal sørge for at få foretaget, for at få undgå sammenblanding af interesser på området.

NK Forsyning har ingen elhandel.

Jan Østerskov fortæller videre, at tankerne også er inspireret af, at man har gjort noget lignende andre steder på Sjælland, nemlig i Roskilde, Køge og i Nordsjælland.

- Allerede i dag samarbejder vi lidt med hinanden, men det vil være interessant at få afdækket, om der er fordele ved at udbygge det. Vi presses jo i dag fra staten til hele tiden at skulle være mere effektive, og det kan være en måde at klare nye opgaver med det samme mandskab, siger Østerskov.

Stordriftsfordele Det hedder i pressemeddelelsen, at et styrket samarbejde blandt andet skal vurderes på, om der for eksempel kan opnås stordriftsfordele ved at gå sammen om at løse opgaver, der er helt ens i begge koncerner.

Endvidere kan også en reduceret sårbarhed, når det gælder nøglekompetencer og -funktioner, komme i spil. Ligesom fælles rekruttering af specialkompetencer eventuelt kunne være et tema.

En fælles målsætning er at bevare forsyningsvirksomhederne som selvstændige enheder og arbejdspladser på Syd- og Vestsjælland, som er attraktive for kompetente medarbejdere, og som kan levere forsyningsydelser af høj kvalitet til kunderne.