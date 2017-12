Se billedserie Indenfor et par år skal der sættes en ny halmfyret kedel op i det flisfyrede værk på Stop 39. Samtidig laves en ny forbindelsesledning, så fjernvarmenettet i syd forbindes med midtbyen og byens nordlige del. Foto: Arne Svendsen

SK Forsyning udvider nyt værk for 35 mio. kr.

Slagelse - 13. december 2017 kl. 07:41 Af Arne Svendsen

Slagelse: Det er efterhånden ved at være et par år siden SK Forsyning tog det flisfyrede fjernvarmeværk på Stop 39 i brug.

Allerede dengang kunne direktør Henrik Birch fortælle, at det nye værk også var forberedt til, at der på et tidspunkt skulle installeres endnu en kedel, hvor der skulle fyres med halm. Man ventede dog på, at flere husejere skulle slutte sig til fjernvarmen.

Og den tid er kommet nu, samtidig med at der er sket noget andet, der gør det projektet lønsomt.

På sit seneste møde godkendte kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø, at det kommunalt ejede forsyningsselskab får lov til at installere den halmfyrede kedel.

Samtidig siger udvalget også ja til, at der kan etableres en fjernvarmeledning, som skal forbinde fjernvarmesystemet i den nordlige del af Slagelse med det i den sydlige del, som forsynes af værket på Stop 39. Ledningen skal lægges gennem Sankt Jørgensgade og Sankt Knudsgade.

Der er tale om et projekt til knap 44 millioner kroner, hvoraf den halmfyrede kedel udgør de 35 mio. kroner.

Projektet vil betyde, at SK Forsyning også undervejs vil kunne forsyne 81 ejendomme i Sankt Jørgensgade og Hans Tausensgade med fjernvarme.

Det fremgår af dagsordenen, at baggrunden for ansøgningen er, at fjernvarmeområdet i Slagelse bliver udvidet og at AffaldPlus har stoppet det ene kedelanlæg på affaldsforbrændingen på Dalsvinget.

