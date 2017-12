Se billedserie Sådan kommer det nye hovedkvarter på Nordvej til at tage sig ud, når det står klar til næste jul. Foto: Malene Sadowski

SK Forsyning samles på Nordvej

Slagelse - 14. december 2017 kl. 06:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2008, hvor de kommunale forsyningsselskaber i Korsør og Slagelse blev slået sammen, har man talt om at samle SK Forsynings medarbejdere i et fælles domicil.

Det blev efter mange politiske sværdslag vedtaget sidste efterår, at samlingen skal ske på Nordvej 6 i Slagelse, hvor langt hovedparten af aktiviteterne, såsom rensningsanlæg og kraftvameværk, ligger lige om hjørnet. Og onsdag morgen blev det traditionelle første spadestik så taget af bestyrelsesformand Ole Drost (V) og næstformand Bodil Knudsen (S) i fællesskab.

Det var dog ikke kun en spade, der kom i brug ved begivenheden. Også et par solide mukkerter var stillet frem, for det første der skal ske er nemlig, at den nuværende administrationsbygning på Nordvej skal rives ned.

Så der var frit slag for medarbejderne til at slå løs på bygningen, også som en symbolsk markering af, at man nu nedbryder gamle kulturer og opbygger noget nyt.

Og det nye man får er en 2500 kvadratmeter stor bygning, som skal opføres af firmaet CC Bruun fra Herlufmagle. Den skal stå klar til jul - næste år altså.

- Vi havde 41 millioner kroner til rådighed, så vi har holdt en såkaldt omvendt licitation, hvor vi spurgte entreprenører, hvad vi kunne få for pengene. To af forslagene opererede med at genbruge den nuværende bygning, men det fra CC Bruun, hvor der bygges nyt fra grunden, blev valgt, sagde teknisk og administrerende direktør i SK Forsyning, Henrik Birch, til medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer med flere ved arrangementet.

Ole Drost sagde, at byggeriet vil give en milliongevinst, som også vil komme forbrugerne til gode.

Ifølge en udsendt meddelelse fra SK Forsyning har selskabet i øjeblikket et effektivitetstab på fem millioner kroner, fordi medarbejderne er spredt på fem forskellige lokaliteter i Slagelse og Korsør.

Investeringen vil ifølge meddelelsen være tilbagebetalt på syv år.