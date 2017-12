Send til din ven. X Artiklen: SF-politikere får ønsker opfyldt: To formandsposter i udsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF-politikere får ønsker opfyldt: To formandsposter i udsigt

Slagelse - 11. december 2017 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det først er mandag, udvalgsposterne besluttes endeligt, er der sket drypvise »læk« før og i løbet af weekenden, og Sjællandske erfarer nu eksempelvis, at SF-spidskandidat Helle Blak fra januar 2018 ser ud til at skulle bestride formandsposten i det nystiftede børne- og ungeudvalg i Slagelse Kommune.

Her får hun angiveligt afgående borgmester Stén Knuth (V) som næstformand, og ifølge Helle Blak er det en drømmepost.

- Det er et område, der ligger mig meget på sinde, så selv om det jo først besluttes mandag, ser det ud til, at jeg godt kan være glad, fortæller Helle Blak, der dermed kommer tilbage til et politisk område, hvor hun faktisk tidligere er blevet erklæret inhabil.

Det blev hun for snart et år siden, hvor hun i uddannelsesudvalget blev byttet ud med Enhedslistens Thomas Clausen grundet sit job som pædagogisk leder på Rosenkildegårdens Ungdomscafé. Der er hun ikke længere ansat.

Det forlyder samtidig, at SF's andet byrådsmedlem, Jørgen Grüner, får en betydningsfuld udvalgspost. Det i udvalget for miljø, planlægning og bæredygtighed, hvor han efter alt at dømme bliver udvalgsformand.

Samtidig kommer han til at sidde i økonomiudvalget, hvor samtlige partier vil blive repræsenteret, herunder også Enhedslistens Thomas Clausen og Dansk Folkepartis Ann Sibbern, hvis partier ikke har været medlemmer de seneste fire år.

Ann Sibbern ser i øvrigt ud til at beholde sin formandstaburet i seniorudvalget, mens Henrik Brodersen (DF) bliver formand for Korsør Havn. Hans formandspost i landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget overtages angiveligt af Radikale Venstres Troels Brandt.

Det lader også til, at nu afgående borgmester Stén Knuth (V) får en udvalgsformandspost. Det i kultur- og fritidsudvalget, hvis turismedel fra den snart forhenværende byrådsperiode kommer til at ligge i erhvervsudvalget, hvor tidligere formand og næstformand bytter rundt.

Det bliver nemlig efter alt at dømme Knud Vincents (V), der bliver formand for udvalget for erhverv og turisme, mens viceborgmester Villum Christensen (LA) angiveligt bliver næstformand.

Også Socialdemokratiet får ud over borgmesterposten flere formandsposter. Det har dog ikke været muligt at få bekræftet oplysningerne, ligesom det skal præciseres, at udvalgene først formelt besluttes mandag aften.

Læs mere i Sjællandske mandag