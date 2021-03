Troels Brandt (R), Jørgen Grüner (SF) og Emil Lavsen (KD) har annonceret et udvidet teknisk valgsamarbejde.

SF hopper med i valgforbund: Satser på ny byrådskultur

Radikale Venstre og Kristendemokraterne har allerede meldt ud, at de indgår valgforbund ved det kommende kommunalvalg til november. Også SF bliver nu en del af gruppen. Ikke mindst for at bygge bro.

Slagelse - 27. marts 2021 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

I januar meldte Radikale Venstre og Kristendemokraterne ud, at de slog pjalterne sammen i den forstand, at de indgår valgforbund ved det kommende kommunalvalg. Nu hopper SF med, hvorfor der nu er tre partier. Ifølge sidstnævntes spidskandidat, byrådsmedlem Jørgen Grüner, er baggrunden for et samarbejde, der teknisk set skal minimere stemmespild, klokkeklar. De ønsker en fælles retning og at bygge bro.

