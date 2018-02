Slagelse Boldklub præsterer ikke kun på grønsværen. Klubben har også indkasseret flere sponsorater i 2017. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: SBI scorer sponsorer for millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SBI scorer sponsorer for millioner

Slagelse - 24. februar 2018 kl. 12:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hårdt arbejde og et stærkt erhvervsnetværk har blandt andet været medvirkende til, at SBI i 2017 har indkasseret knap halvanden million kroner mere i sponsorater i forhold til året før. Fra 998.752 i 2016 til 2.583.137 i 2017 for at være helt præcis.

Der har været et stort oprydningsarbejde, efter FC Vestsjælland i 2015 måtte begære sig konkurs, hvilket også har afspejlet sig i regnskabet tidligere, lyder det.

I bestyrelsen valgte man imidlertid at holde fast i det solide erhvervsnetværk, og det har vist sig at bære frugt. Men det er også nødvendigt, da det at drive en eliteklub er dyrt.

- Vi er utrolig glade for den store interesse, erhvervslivet viser i Slagelse Boldklub. Men det er også nødvendigt med sponsorater, når vi gerne vil drive fodbold på eliteplan, hvor der er flere trænere om alle ungdomsholdene og et seniorhold, der - som det ser ud lige nu - er på vej mod 2.division, siger formand Michael Birkedal.

På nuværende tidspunkt er der omtrent 95 virksomheder i Erhvervsnetværket, men hvis man samlet set skal finde de otte millioner, det kræver at drive en divisionsklub - som det tyder på, SBI bliver - er det centralt, at der tikker flere sponsorater ind.

- Hvis vi ikke har øget fokus på sponsorindtægter, er det svært at få det til at løbe rundt. Lige nu går 80 procent af indtægterne til at udvikle vores ungdomsafdeling. Det har vi meget fokus på, siger Michael Birkedal.

Der lægges samtidig vægt på, at setuppet i SBI skal afspejle en eliteklub, hvis man skal kunne tiltrække de kapaciteter, der kan udvikle klubben yderligere.

Der er nyligt kommet omtrent 25 nye sponsorer til, som bliver en del af et netværk for erhvervsfolk. Og det skulle gerne få vokseværk.

- Det er primært lokale erhvervsdrivende, der giver sponsorater, men vi skal da videre ud end Slagelse Kommune. Det kræver dog, at man har et stærkt divisionshold, fortæller Michael Birkedal.