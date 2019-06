Se billedserie Arbejdsløse kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet, skal tættere på, mener Mette Frederiksen (S). Der skal stilles krav, siger hun. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

S-formand vil skærpe kravene til arbejdsløse indvandrerkvinder: Byrådsflertal mener noget andet

Slagelse - 14. juni 2019 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde, og de nuværende forsøg på aktivering ser ikke ud til at virke.

Sådan lyder det i Socialdemokratiets politiske program, som partileder Mette Frederiksen gerne ser foldet ud i hele sin formulering i et muligt regeringsgrundlag, der lige nu forsøges forhandlet i hus.

Ifølge Danmarks formentlig kommende statsminister skal der fortsat føres en stram politik på beskæftigelsesområdet, særligt når det handler om ikke-vestlige kvinder, hvoraf en stor del står uden for arbejdsmarkedet.

Udfordringen på landsplan ses også lokalt i Slagelse, hvor tre ud af fire kvinder med ikke-vestlig baggrund, og bosat i et af kommunens to udsatte boligområder, er uden arbejde. Vel at mærke borgere i den arbejdsduelige alder fra 16 til 66 år.

- Når vi taler om, hvordan vi skal skaffe mere arbejdskraft, synes jeg, det mest oplagte er at få dem, der allerede er i Danmark, i arbejde. Her taler jeg ikke mindst om indvandrerkvinder, som jeg gerne så flere af gå på arbejde hver dag, lød det forleden fra Mette Frederiksen til Ritzau, hvis melding dog fortsat ikke får venstrefløjen i Slagelse Byråd til at gå hårdere til værks, end tilfældet er.

Ifølge Slagelse-borgmester John Dyrby Paulsen (S) skal det nemlig give mening at yde en ekstraordinær indsats for gruppen, der også indbefatter et antal langtidsforsørgede, der menes at have dårlige danskkundskaber og desuden savner motivation for overhovedet at få et arbejde.

- Udfordringen er, at vi ikke har de job, hvor de her indvandrerkvinder kan være relevante, har han tidligere bemærket i Sjællandske, ligesom han, SF og Enhedslisten har anført, at det ikke betaler sig at gøre noget ekstra.

I hvert fald var de ekstra to millioner kroner til en særlig indsats, som partierne sagde nej til at bruge i 2017, ikke nok til, at der ville kunne ses en effekt, mente de.

Han er dog ikke uenig med sin partiformand som sådan.

- Det, vi siger i Slagelse, er bare, at vi skal gøre noget, der giver mening og kan betale sig. Og her kan vi se, at ressourcerne er brugt bedre andre steder, siger borgmesteren, som dog nu kræver vished.

Gruppen af kvinder, som i 2017 var målet for den mulige ekstra indsats, talte dengang imellem 165 og 180.

- Men jeg tror ikke, det er så mange. Jeg har derfor nu bedt om en statistik for at se, hvor mange der er tale om, og om de bare lades i fred, for det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med. Ingen skal bare gå og få penge, slår han fast.

Ifølge afgående folketingsmedlem Henrik Brodersen, der også er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, mener, at der skal gøres noget.

- Man svigter helt vildt, når man lader de her mennesker gå rundt og rådne op ved en bordkant i deres hjem, siger politikeren.

- Vi har en borgmester og et byråd, der skal gøre noget her. At bruge pengene fornuftigt er da at få dem i gang, lyder det fra DF-politikeren, som desuden mener, det er noget vrøvl, at der ikke er noget at lave.

- Sæt ikke barren for højt. Lad dem starte fire timer om dagen. Bare det at være ude at hjælpe til. Det kunne være rengøring af strande eller noget andet nyttigt, mener han.

