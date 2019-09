S-byrådsmedlemmer: - Hårdhændet oprensning af å skal koste for entreprenør

Lystfiskerne har taget fotos en lang række steder i vandløbet, hvor de mener, der er sket oprensning i strid med regulativerne. På billedet her påpeges det, at en overhængende brink, der kan give skygge og fungere som skjul for fisk, er blevet gravet væk. Privatfoto

Slagelse - 16. september 2019 kl. 09:58 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis man har en tømrer, der bliver ved med at sætte vinduer skævt i, hyrer man vel ikke vedkommende næste gang.

Lyder det fra Steen Olsen (S), medlem af miljø-, plan og landdistriktsudvalget.

På det seneste møde i udvalget havde han en del kommentarer til sagen omkring den hårdhændede oprensning af Seerdrup Å, som Danmarks Sportsfiskerforbund klagede over 21. juli.

Både han og partifællen Anne Bjergvang mener, at sagen bør få konsekvenser for den måde vedligeholdelsen køres på. Herunder økonomiske konsekvenser for entreprenøren.

Og Steen Olsen ønsker sagen til debat i udvalget igen.

- Hvis ikke formanden sætter den på dagsordenen, rejser jeg den som initiativsag, siger han.

Klagens hovedpunkt er, at der er anvendt maskinel skæring på strækningen og at dette har medført opgravning af gydegrus, skjulesten og brinker.

Efter tilsyn d. 22 juli på den pågældende strækning er der konstateret skader på vandløbets brinker flere steder, men ikke at der sket store opgravninger af gydegrus og skjulesten

- Skaderne er, udover at være en overskridelse af vandløbsregulativets bestemmelser, også en overskridelse af Naturbeskyttelsesloven §3, konstaterer forvaltningen dog.

Orienteringen blev taget til efterretning af udvalget, men både Steen Olsen og Anne Bjergvang mente dog, at der bør ske noget.

Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) er dog imod økonomisk straf

- Det kan være meget vanskeligt at foretage en vedligeholdelse af en å. For tit kan der være tale om, at den er helt groet til, og så er man nødt til at bruge maskiner til en stor del af arbejdet, idet rydningen ellers kan blive for hård for å-mændene at foretage med håndkraft, siger Jørgen Grüner.

Han er med på, at der er sket fejl i den konkrete sag. Men han mener ikke, at de er så voldsomme, at det bør føre til en økonomisk straf til entreprenøren.

- Den pågældende har været til samtale med forvaltningen, og så er det det. Her er det også blevet indskærpet, at det fremover skal rapporteres, når der sker den slags. Det er en fejl, at det ikke er sket i denne sag, for vi skal lære af den slags, men vi skal huske proportionerne, siger Jørgen Grüner med henvisning til, at skaderne trods alt ikke er så store på åløbet i sin helhed.