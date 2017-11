S-borgmesteraspirant: Rygte om rævekage er rent spin

Det siger John Dyrby Paulsen (S), der er i færd med at forhandle en konstitueringsaftale på plads med ham selv som borgmester.

Det er rent Venstre-spin, at der skulle være gang i en rævekage i Slagelse Kommune.

Ifølge Dyrby Paulsen er der stadig flertal bag hans borgmesterkandidatur.

- Vi forhandler stille og roligt videre, siger Dyrby Paulsen.

Rygterne om en rævekage er opstået, efter at den nuværende borgmester, Stén Knuth (V), onsdag har udtalt til blandt andet TV2, at forhandlingerne hos Dyrby Paulsen skulle være brudt sammen. Og at han derfor havde inviteret Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til forhandlinger.

- Det er for tidligt at sige, at der er en ny borgmester i Slagelse, sagde Stén Knuth.

Men de to partier står ifølge Dyrby Paulsen stadig bag den aftale, der blev indgået på valgnatten, nemlig at S skal have borgmesterposten.

- Det er rent Venstre-spin, siger han.

- Vi sad og spiste med Liberal Alliance, efter at vi havde formuleret noget af konstitueringsaftalen. Så kunne den ene af LA-folkene vise mig en artikel, hvor der stod, at de var til møde med Stén Knuth, fortæller Dyrby Paulsen.