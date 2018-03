- Det må konstateres, at ikke alle politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti forstår, at en god politisk debat ikke skal udmunde i diverse beskyldninger og personforfølgelser, sagde Anne Knudsen i sin beretning. Foto: Arne Svendsen

S-bestyrelse: - Glem gammelt nag og fokuser på udvikling

Det er tid at se fremad og lade gammelt nag gå i glemmebogen, og i stedet sætte fokus på at udvikle Slagelse Kommune.

- At der har været store uenigheder i byrådet de seneste fire år, og at tonen har været utilfredsstillende med borgmester Stén Knuth (V) for bordenden har været at læse, som føljeton i den lokale presse. Desværre ser det ud til denne føljeton forsætter. Det må konstateres, at ikke alle politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti forstår, at en god politisk debat ikke skal udmunde i diverse beskyldninger og personforfølgelser, sagde Anne Knudsen.