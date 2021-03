Se billedserie 47-årige Kenneth Nielsen er rystet over, at han i omkring 15 år har spist oksekød med så stort indhold af det kræftfremkaldende giftstof PFOSudledt fra brandskolen, at sundhedsmyndighederne nu beder ham smide kødet ud. Foto: Helge Wedel

Rystet over giftigt oksekød: - Jeg går til lægen på mandag

Udslippet af PFOS fra brandskolen er så stort , at mange hundrede kilo oksekød skal smides ud, fordi det er sundhedsfarligt at spise det. Kogræsserformand Kenneth Nielsen er rystet. Afdelingsleder i kommunens miljøafdeling overrasket over det store PFOS-indhold i oksekødet.

Slagelse - 20. marts 2021 kl. 05:55 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Jeg må indrømme, at jeg er godt og grundig rystet. Jeg har i omkring 15 år spist kød fra kvæg, der om sommeren har græsset på den mark. Så hvor meget af det kræftfremkaldende giftstof PFOS drøner nu rundt i min krop? Spørgsmålet stilles af 47-årige Kenneth Nielsen, der er formand for Korsør kogræsser og naturplejeforening, da Sjællandske besøger ham fredag eftermiddag. Han viser det frosne oksekød frem, hvor indholdet af PFOS er så højt, at myndighedernes vurdering er, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise kødet.

