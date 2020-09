Under nedrivningen for nylig af den dræbte Poul Frank Jørgensens hus i Vemmelev (billedet), er der fundet en mønstsamling gemt i et hemmeligt rum i skorstenen. Denne møntsamlig tilhører den dræbtes bror - og kan være det, som er forbindelsen til drabet på møntsamler Kiehn Georg Andersen i Ruds Vedby. Foto: Maria Hjortholm

Rystende oplysninger i drabssagen

På torsdagens retsmøde i drabssagen blev begge tiltalte igen afhørt. Her kom der nye oplysninger frem, som særligt for den 43-åriges vedkommende tegnede et billede af en person med en stærkt afvigende personlighed.

03. september 2020

Med langt over 5000 sider sagsakter, bevismaterialer, DNA-resultater og talrige afhøringer, som peger i hver sin retning, er der ikke noget at sige til, hvis man bliver en smule overvældet eller forvirret, når det drejer sig om den dobbelte drabssag ved Retten i Næstved, som nu nærmer sig sin afslutning. Derfor er domsafsigelsen også udskudt i 20 dage.

Oprindelig var det meningen, at der torsdag skulle være procedure, hvorefter dommen skulle afsiges den 9. september. Denne plan er nu ændret, således at der 9. september bliver holdt procedure, hvor henholdsvis anklager og de to forsvarere fremlægger deres konklusioner, og selve domsafsigelsen er rykket til tirsdag den 29. september.

Ændringen skyldes blandt andet det meget omfattende materiale i den meget alvorlige sag, hvis hovedpunkter som bekendt er drabet på den 68-årige møntsamler Kiehn Georg Andersen, Ruds Vedby og den 80-årige Poul Frank Jørgensen fra Vemmelev.

Bed folk i ansigtet Hele torsdag formiddag var det den 35-åriges forsvarer Eigil Strand, som gennemgik en masse løse ender i en rækkefølge, som virkede noget tilfældig. Han syntes dog mest opsat på at tale om forhold, som vedrørte den 43-årige medtiltalte.

For eksempel er det tidligere kommet frem, at den 35-årige på et tidspunkt skulle have tegnet en livsforsikring for de to, men i en dataudlæsning lod det nu til at være den 43-årige, som havde tegnet de nævnte livsforsikringer.

I en anden besked, som politiet har udtrukket fra beslaglagte telefoner og computere, beretter den 43-årige om, hvordan han tidligere har indladt sig i et voldsomt slagsmål med en gruppe, som angiveligt prøvede at afpresse ham for penge:

»Ubevæbnet gik jeg til angreb og bed flere af dem i ansigtet, for ingen skal afpresse mig«, hed det i en af beskederne.

Ved tumulten var han dog selv kommet slemt til skade, men ville ikke opsøge en skadestue.

»Der kommer en læge, som får 5000 kroner hver gang, han hiver kugler ud af mig«, skrev han til en ven.

Disse oplysninger har ikke direkte relevans til den aktuelle sag, men blev formentlig nævnt for at give retten et billede af den 43-åriges »mentale mindset«.

Skader sig selv Efter en længere frokostpause var det tid til igen at høre fra de to drabstiltalte. Denne gang »live« i retten, og ikke som tidligere på bånd- ede afhøringer. Først blev den 43-årige afhørt, og mens han fortsat erkender at have besøgt Kiehn Andersen flere gange - også på drabsdagen den 20. april 2019 - så nægter han at have slået ham ihjel. Han giver fortsat skylden for drabet til den 35-årige medtiltalte.

Hvad angår drabet i Vemmelev knap to måneder efter nægter den 43-årige nu alt kendskab til det.

- Jeg har aldrig sat mine ben på Poul Franks adresse, understregede han.

I retten havde den 43-årige iøvrigt et mindre sår i panden, og undervejs spurgte hans forsvarer Lars Urup ind til, hvad der var sket:

- Det sker, når jeg får uro i hovedet. Hvis jeg slår eller skader mig selv, så går det som regel væk igen, forklarede han.

Han tilføjede, at han havde »omkring 2000 skader på kroppen«, og for at demonstrere det, rejste han sig op i vidneskranken og trak sin skjorte op. Journalisterne sad umiddelbart bag ham og kunne derfor ikke se de skader, han omtalte.

På et tidspunkt blev det nævnt, at han havde nogle brandsår, som for eksempel kunne stamme fra branden i Vemmelev. Men det afviste han:

- Jeg spiser huden på mine hænder, ligesom andre bider negle. Men ja, det ligner brandsår, medgav han.

Emilie Meng Under afhøringen kom der også en anden og noget opsigtsvækkende oplysning frem. Den 43-årige har angiveligt sagt til politiet (mens han blev transporteret i en patruljebil), at »han på et tidspunkt skulle mødes med Emilie Mengs morder«.

Med andre ord skulle den 43-årige vide, hvem det var - men ville ikke sige noget til politiet, da den 43-årige »selv ville tage sig af ham«.

Torsdag i retten kunne den 43-årige dog ikke erindre den samtale.

Blev beslaglagt telefon anvendt?

Så var det den 35-åriges tur til at blive genafhørt.

Hans forsvarer havde tidligere uddelt et stykke papir til dommere og nævninge, som angiveligt viste, at »nogen« havde benyttet den 35-åriges NemID på et tidspunkt, hvor denne sad i fængsel og dermed ikke havde adgang til telefoner eller computere.

Pressen fik ikke en kopi, men ifølge den 35-årige viste papiret, at hans beslaglagte telefon har været anvendt, imens den har været i politiets varetægt.

Anklager Susanne Bluhm spurgte ham direkte, om han havde mistanke om, at politiet således havde manipuleret med forskellige data på hans telefon eller GPS.

- Jeg har ikke tillid til politiet, sagde den 35-årige, som fortsat nægter sig skyldig i alle anklager om drab.

Adspurgt hvad han synes om, at hans tidligere bedste ven (den 43-årige medtiltalte, red.) har udpeget ham som drabsmand, svarede han:

- På mange måder holder jeg stadig af ham, men han er også en klaphat - for nu at sige det pænt. Han er bange for visse andre mennesker - og så er det nemt for ham at udpege mig.

Næste retsdag er onsdag den 9. september.