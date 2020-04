Se billedserie Holdkaptajn Niels Urban håber, at det bliver muligt for Rynkeby-holdet at køre Danmark rundt i år. - Det vil stå klart efter den 10. maj, siger han. Foto: KIM BRANDT

Rynkerne håber på en tur Danmark rundt

Slagelse - 29. april 2020

- Det var noget af en mavepuster, da det blev besluttet, at vi ikke kan gennemføre turen til Paris i år. Men nu er vi tilbage i sadlen igen på de gule cykler og håber på en tur Danmark rundt i stedet, siger holdkaptajn Niels Urban, Team Rynkeby Vestsjælland.

Men også den tur risikerer at ryge i vasken - gennemførelsen vil nemlig i høj grad afhænge af, hvad statsminister Mette Frederiksen melder ud på det forventede pressemøde søndag den 10. maj.

- Mange venter med stor spænding på, hvad hun siger her. Det vil få afgørende betydning for, hvad der kan gennemføres, og hvad der ikke kan - herunder vores tur landet rundt fra 4. til 11. juli, siger han.

Som tidligere fortalt besluttede Team Rynkeby-ledelsen at aflyse turen til Paris for samtlige hold i Danmark og Skandinavien i år. Usikkerheden var ganske enkelt for stor, hvis omkring 2000 cykelryttere skulle sendes ned gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

For mange - især førstegangs-ryttere - er aflysningen også noget af en økonomisk bet, da deltagelsen inklusiv racercykel, tøj med mere koster omkring 20.000 kroner. Penge, som ikke bliver refunderet.

- Til gengæld er alle rytterne fra 2020-holdet sikret en plads på næste års tur, fortæller Niels Urban.

Og så håber han, at det trods alt bliver muligt at komme ud og lufte de gule cykler i år.

- Vi fortsætter naturligvis træningen, hvor vi kører to og to eller i små hold. Og 40 ryttere af 50 har allerede sagt ja til at køre med Danmark rundt, hvis det kan lade sig gøre, siger han.

Den tur vil i så fald blive lige så lang som turen til Paris - altså knap 1300 kilometer.

- Så kan vi undervejs støtte danske hoteller og restauranter - og forhåbentlig generere et overskud til Børnecancerfonden, selv om vi næppe kommer i nærheden af de to millioner kroner, vi plejer at samle ind, siger kaptajnen.

Andre Rynkeby-hold i landet går også med lignende tanker, men intet kan reelt besluttes, før statsministeren udstikker kursen efter 10. maj.

Mens alle venter på, at verden atter bliver normal, fortsætter træningen hos de lokale rynker - dog med visse restriktioner.

- Team Rynkeby er jo en meget social gruppe, hvor fællesskabet og fællestræning er nøgleord. Men vi kan jo ikke være sammen så mange i øjeblikket - faktisk har vi ikke engang kunnet tage et samlet billede af deltagerne på grund af coronasituationen, konstaterer Urban og tilføjer:

- Når det så er sagt, så er deltagerne stadig meget fokuserede på træningen og fællesskabet, som i stor stil bliver dyrket på de sociale medier, siger han.

Det lokale Rynkeby-hold har en Facebook-gruppe, hvor deltagerne lægger billeder ud og giver tips til træningsture med mere.

På den måde er der stadig et fællesskab, selv om det foregår digitalt.

Værre er det dog, at hele fundamentet for turen - indsamlingen af penge til Børnecancerfonden - er gået helt i stå.

- Vi kan jo heller ikke gennemføre de mange planlagte events, som typisk genererer penge til formålet, konstaterer holdkaptajnen.

Flere ryttere er dog begyndt at skaffe penge fra sponsorer - blandt andet gennem kørte træningskilometer.