Rynkerne er halvvejs

Slagelse - 08. juli 2020 kl. 18:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag middag er de hårdt prøvede Rynkeby-deltagere kommet halvvejs på årets tour med 725 kørte kilometer. Dagens etape er Holstebro-Horsens, og holdet har netop passeret Gudenåen. Holdkaptajn Niels Urban beretter om et »godt brugt« mandskab:

- Vi er noget medtagede. Det vil jeg ikke lægge skjul på, siger han.

Regn, blæst og kulde er tre kedelige elementer at slås med, når man sidder udsat i mange og lange timer på en spinkel cykelsaddel.

Og sådan har de første fire dage været.

- Det har også haglet. Vi mangler næsten kun en skypumpe, før vi har set det hele, griner Urban.

For selv om vejret har været og er barskt - nærmest en diametral modsætning til de sidste to år - så fejler humøret og kampviljen bestemt ikke noget.

- Vi kæmper sammen. Vi hjælper hinanden. Og når viljen og sammenholdet er der, så er der intet der kan slå os ud af kurs, siger han.

Og så alligevel. For flere ryttere - inklusive kaptajnen - har været en tur i asfalten som følge af det noget ekstreme vejr. Heldigvis uden alvorlige skader.

- Vi havde 28 punkteringer på en enkelt etape, så vi har været nødt til at købe flere hjul for at kunne følge med. Mekanikerne har simpelthen ikke kunnet nå at lappe slangerne så hurtigt, som de punkterede, fortæller han.

Onsdag er blæsten heldigvis aftaget meget - det samme er regnen.

- Men det er stadig kun ni grader ifølge mit ur, fortæller en af deltagerne, Sarah Pelle onsdag middag.

Dette er hendes tredje tur - og helt klart den hårdeste.

- I 2018 og -19 døjede vi med ekstrem varme og tørke, men ingen blæst. I år er alting vendt fuldstændig om, konstaterer hun.

Også hun fortæller, hvordan rytterne hjælper hinanden med at holde varmen og gejsten oppe.

- Flere har ikke fået nok varmt tøj med, så vi hjælper hinanden og låner på kryds og tværs, fortæller hun.

Trods det mildest talt elendige cykelvejr formår holdet at få det hele på afstand, når det bliver tid til aftenhygge på »bagsmækken«.

Det er her, hvor servicebilernes bagklap sænkes, og der bydes på øl, vin, chips og nutella. Og afslapning blandt lidelsesfæller.

En tør trøje, et glas vin og et smil fra side-m/k'en er som regel alt, hvad der behøves for at blive klar til næste dags udfordringer.

For nu begynder turen at gå hjemad mod det vestsjællandske. Og i et vejr, som synes at være i bedring.

- Det kunne heller ikke blive meget værre. Nu har vi medvind - og vi ser af og til solen. Det skal nok gå, lyder det optimistisk fra Sarah Helle, før middagspausen er slut, og turen går videre mod Horsens.