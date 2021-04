Rynkeby-tur bliver igen Danmark rundt

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi endnu en gang ikke kan cykle til Paris, men altså: Danmark er et pragtfuldt land - ikke mindst om sommeren, så vi glæder stadig til at komme af sted, siger holdkaptajn Niels Urban fredag til Sjællandske.

Holdet plejer at lave forskellige events og arrangementer op til turen for at skaffe penge til Børnecancerfonden, men det har som bekendt været vanskeligt det sidste års tid. Det er dog blevet til flere kreative løsninger, og Niels Urban lover at kigge forbi redaktionen i næste uge for at fortælle mere om det, status på holdet, forberedelserne og muligvis også om den kommende rute.