Rynkeby-rytterne til byen i dag i god form

En uge i sadlen har dog også sat sig sine spor, kan sygeplejerske konstatere. I dag klokken 14 ankommer rytterne til velkomst på Nytorv.

Slagelse - 17. juli 2021

Efter en uge på tværs af landet vender rytterne fra Team Rynkeby Vestsjælland hjem til velkomst på Nytorv i Slagelse klokken 14.

Og det er et hold ryttere i god form, der vender hjem, selv om nogle også vil være mærkede af strabadserne og ikke mindst varmen undervejs.

- Jo, de er ved at være slidte, men de er i god form, og vi har ikke haft det store at lave undervejs, fortæller Inge Møllegaard fra Gørlev, der udover at være rytter også er med som en af to sygeplejersker på holdet.

Hun kan fortælle, at sygeplejerskerne blandt andet har måttet assistere, når nogle af rytterne har fået hvepsestik.

Der har også været nogle tilfælde, hvor man har måttet hjælpe ryttere, som har fået godt og vel ondt i den del af kroppen, som sidder tættest på sadlen i otte timer pr. dag.

- Rytterne er dog instrueret i hjemmefra, hvordan de skal forholde sig med salver med mere, fortæller Inge Møllegaard.

Foruden de to sygeplejersker er en paramediciner med på turen. Desuden er der mulighed for at kontakte en læge.

- Det har dog kun været nødvendigt i et enkelt tilfælde, hvor der skulle ordineres noget antibiotika i forbindelse med blærebetændelse, fortæller Inge Møllegaard.

Hun fortæller videre, at rytterne også har mulighed for at få masseret de ømme muskler efter dagens anstrengelser.

- Det har også været meget nødvendigt at sørge for at få nok at drikke og noget at spise for at opretholde saltbalancen, siger Inge Møllegaard.

Med to færger Fredag over middag gjorde rytterne holdt ved Guldborg Havn efter en tur hen over det flade Lolland.

Tidligere på dagen havde man ifølge holdkaptajn Niels Urban Hansen måttet køre godt til fra Fåborg mod Spodsbjerg på Langeland, fordi man skulle nå færgen over til Tårs.

Efter frokosten på Guldborg Havn gik turen videre over Falster til Stubbekøbing, hvorfra man tog veteranfærgen Ida til Bogø.

Herfra var der så kun 30 kilometer til målet i Stege på Møn.

Modtagelse i dag Og her lørdag er det så tid til de sidste 147 kilometer fra Stege til Slagelse.

Her modtages rytterne klokken godt 14 blandt andet af to tidligere Rynkeby-ryttere, nemlig formand for Business Slagelse Torben Kjerulff og viceborgmester Villum Christensen (LA).