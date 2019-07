Se billedserie Læge Tommy Grundsøe, Slagelse, og sygeplejerskerne Tina Sejer, Sorø, og Susan Larsen, Slagelse, tager sig godt af rytternes helbredsmæssige tilstand. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Rynkeby-ryttere med ømme numser og ben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rynkeby-ryttere med ømme numser og ben

Slagelse - 04. juli 2019 kl. 20:48 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele tre lande kørte Rynkeby-rytterne igennem onsdag, hvor man kørte de 187 kilometer fra Oeding i Tyskland via det flade Holland til Riemst i Belgien.

- Lettere kuperet rute uden de helt store bakker, lyder karakteristikken fra holdkaptajn Niels Urban, der kan melde om dejligt cykelvejr og højt humør på holdet.

Det med humøret kan Susan Larsen fra Slagelse i hvert fald skrive under på.

Hun er med som rytter for første gang og glæder sig over samværet med de mange forskellige ryttere med mange forskellige kompetencer på holdet. Men udover at være rytter er Susan Larsen også sygeplejerske, ansat på den på det seneste meget omtalte akutafdeling på Slagelse Sygehus, hvor hun er glad for at være.

- De tyske myndigheder kræver, at der skal være sygeplejersker med. Jeg er trænet til at være skadesygeplejerske, der kan gå ind og hjælpe til ved styrt. Her har vi heldigvis kun været ude for små skader, siger hun.

Hun kan dog fortælle, at en del af rytterne er begyndt at kunne mærke på deres numser, at de har siddet i sadlen en del dage i træk.

- Nogle kan vi hjælpe med forskellige cremer, men flere har fået huller i huden, så her må vi sætte nogle plastre på, for at mindske belastningen, fortæller Susan Larsen, der selv klarer turen i fin stil indtil videre.

Tina Sejer fra Sorø er ligesom Susan Larsen sygeplejerske, men hun cykler ikke med. Hun er nemlig fast passager i »ambulancen« kørt af Leif Becher, som vi talte med forleden, og er med for anden gang.

Også hun kan fortælle om ryttere med ømme numser og ben, der får lidt hjælp undervejs med plastre, cremer og måske lidt behandling af en fysioterapeut.

Praktiserende læge i Slagelse Tommy Grundsøe er med for anden gang som rytter og læge.

Han kan fortælle, at rytterne generelt har det fint, bortset fra ovennævnte mindre gener. Men det skyldes ikke mindst et godt forebyggende arbejde under træningen op til løbet.

- Her har vi fået udredt forskellige sygdomme, som rytterne havde. Det viste sig, at nogle uden at vide det havde astma, og det blev de sat i behandling for. De har derfor ingen gener af det på turen. På samme måde var der nogle ryttere, der havde knæproblemer. Også her fik vi sat ind med behandling, og det har også haft en god virkning, fortæller Tommy Grundsøe.