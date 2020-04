Rynkeby-ryttere kører Danmark rundt

Lige op til weekenden stod det klart, at der ikke bliver nogen Team Rynkeby-cykelture til Paris i år, men det betyder ikke, at de 50 ryttere fra Vestsjælland indstiller træningen eller gør klar til en sommer i hængekøje. De har i stedet besluttet at cykle Danmark rundt.

Holdkaptajn for Team Rynkeby Vestsjælland, Niels Urban, fortæller, at starten, ligesom hvis kursen skulle sættes sydpå, går fra Slagelse 4. juli, og strækningen, rytterne skal ud på, bliver lige så lang - 1300 kilometer. Alt under forudsætning af at rytternes sikkerhed sikres, og ikke mindst, at myndighederne giver rytterne tilladelse til at gennemføre den alternative tur, for selv på landevejen må de, som reglerne er nu, ikke køre mere end 10 sammen.