-Det kan da være hårdt, men man lærer at »æde det i sig«, siger Gitte Kæmpe, der her tager sig et velfortjent hvil undervejs. Privatfoto

Rynkeby-ryttere i strid blæst

- Lige nu blæser det 16 sekundmeter, så det er en gevaldig sidevind vi har, lød det mandag ved middagstid fra holdkaptajn Niels Urban, der på det tidspunkt befandt sig helt ude ved vadehavet med kurs mod Ribe efter at have kørt hele vejen langs med grænsen til Tyskland fra overnatningssteder i Sønderborg.

Hun siger videre, at det er dejligt at opleve, at folk viser respekt for den gule Rynkeby-trøje.