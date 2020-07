Rynkeby-ryttere får en varm velkomst

- Vi er klar med flag, musik og pølsevogn. De har jo cyklet 1300 kilometer, nøjagtigt som hvis de havde været i Paris, og de har haft deres sag for i år med blæst og regnvejr. Over nogle af broerne var der nogle af pigerne, der næsten cyklede sidelæns, siger Helle S. Madsen.

Husk afstanden

Ifølge Helle S. Madsen bliver der ikke tale om at holde mandtal over publikum, men der vil blive henstillet til, at folk ikke står for tæt på hinanden.