Sådan kommer broen over sporet til at se ud. Den skulle have været sat op til påske næste år, men bliver efter alt at dømme forsinket på grund af det forsinkede spor- og perronarbejde. DSB har sagt nej til at forsyne broen med elevatorer.

Rykning af stort sporarbejde et år giver problemer

Slagelse - 18. marts 2020 kl. 06:53 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ellers timet og tilrettelagt som en Olsen Bande film.

Men som det tit sker i filmene går noget galt.

Det er da også sket med planen om at få den længe ventede bro over sporet ved Slagelse Station til at stå klar, samtidig med at de studerende skal begynde at myldre ind i Professionshøjskolen Absalons nye byggeri ved stationen.

- Absalon forventer at afslutte deres byggeri i begyndelse af 2021, og har planlagt indflytning fra Sorø og Ingemannsvej i påsken 2021. Samtidig skulle broen over sporet så stå klar, så de mange studerende der kommer med tog, kunne gå direkte over til Absalon uden at skulle ned gennem tunnelen. Men det kommer ikke til at ske på grund af forsinkelsen af det store projekt med at forny perronerne på Slagelse Station. Det er rigtig ærgerligt, siger Torben Hjelm fra projektledelsen i Campus Slagelse.

Han oplyser i øvrigt, at Absalon og SDU har besluttet at forbinde de to undervisningsbygninger med en gangpassage i 1. sals højde hen over »Campuspladsen«, som man kalder den nye plads mellem de to uddannelser.

- Med udmeldingen fra Banedanmark skal vi nu i gang med at vurdere, om det giver mening at etablere broen i april næste år. Eller om vi skal vente indtil Banedanmark er færdig med spor- og perronprojektet, der vil strække sig fra sommerferien til jul. Jeg tror, at det ender med, at vi må vente med broen til 2022, siger Torben Hjelm.

Han sendte tirsdag en melding afsted til politikere og uddannelserinstitutioner omkring Banedanmarks melding om at udskyde sommerens spor- og perronarbejde til næste år.

Banedanmark begrunder udsættelsen med, at projektet er meget tidspresset i forhold til gennemførelsen af sikringsdelen.

- Projekteringen og valideringen har taget betydelig længere tid end forudsat og planlagt, og til trods for at Banedanmark har re-planlagt, rykket sammen hos Cowi, indgået aftaler med assessor og Trafikstyrelsen, har alle disse optimeringer ikke været nok til at kunne holde udførelsen indenfor de trafikale rammer, der er afsat, skriver Torben Hjelm.

Det hedder videre, at udførelsen med den nuværende fremdrift i sikringsprojektering/validering vil forsinkes tre til seks måneder..

- Direktionen i Banedanmark har drøftet situationen sammen med operatørerne, og er nået frem til, at det mindst ringe scenarie - også set i lyset af usikkerheden hele Corona-sagen, er at udskyde projektet i sin helhed til 2021 med samme udførelsesplan - nu bare i 2021, står der også.

Torben Hjelm fortæller, at det har en masse konsekvenser at skulle sadle om.

- Banedanmark skal blandt andet have nogle steder, hvor de kan placere de materialer, som skal bruges i forbindelse med det store projekt. Her skal de efter alt at dømme bruge pladsen nede bag ved Absalon, hvor der oprindelig var planlagt en idrætshal, som politikerne dog har droppet. Istedet er der planer om at bruge pladsen til parkering, men denne parkeringsplads kan jo så ikke etableres før spor- og perronprojektet er afsluttet, siger Torben Hjelm.

Han ærgrer sig i øvrigt også over, at DSB ikke har ønsket at etablere elevatorer i forbindelse med broen.

- DSB vil ikke betale de ekstra fem millioner kroner, som det vil koste, men henviser til de nuværende elevatorer ved tunnelen. Så for eksempel folk med barnevogne vil ikke kunne bruge broen. Det synes jeg da er en skam, siger Torben Hjelm.

Broen koster 25 mio. kr.