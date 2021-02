Rykind til test på den gamle brandstation

Lørdag morgen blev det pludselig muligt at få en kviktest i Slagelse, da Falck i samarbejde med region og kommune åbnede et teststed på den gamle brandstation i Rytterstaldsstræde.

- Beslutningen blev taget klokken 20 fredag aften, og så var det bare med at komme igang. Vurderingen er, at der er behov for et sted med kviktest uden tidsbestilling også i Slagelse by, lød det fra Jan Steen Sørensen, der er afdelingsleder hos Falck i Ringsted, da Sjællandske kiggede indenfor ved 14-tiden lørdag.