Offeret måtte tilses af læge efter overfaldet. Foto: Helge Wedel

Ryger i fængsel i over et år efter brutalt overfald

Det koster en 19-årig mand fra Korsør et år og tre måneders fængsel, at han i januar stak et offer ned på åben gade. En medsammensvoren, som inden knivoverfaldet var med til at slå den forurettede, slipper med betinget fængselsstraf.

Slagelse - 22. juli 2021

Ved det, flere i Korsør kalder en »hashbule« på Thiesens Allé i kystbyen, blev en mand først på året stukket og således brutalt overfaldet ved slag med jernstænger og knivstik. Offeret, som kendte sine overfaldsmænd, blev først trukket ud af en bil en tirsdag eftermiddag omkring klokken 16.40 den 19. januar og efterfølgende tævet og stukket i ben og hofte med stiksår på syv og tolv centimeter til følge.

I alt tre mænd har siddet tiltalt, og de to har for nylig fået et hak i tuden for deres del.

Dommene er afsagt af en dommer ved Retten i Næstved og lyder på 60 dages betinget fængsel til en 25-årig mand, der »kun« tog del ved at slå den forurettede 40 minutter før knivstikkeriet. Han skal som en betingelse udføre samfundstjeneste i 80 timer i løbet af et halvt år.

En langt grovere sanktion er tildelt den seks år yngre voldsmand, en 19-årig mand fra Korsør, som skal et år og tre måneder i fængsel.

Altså er der tale om en ubetinget fængselsstraf, og ifølge Retten i Næstved har de to efter betænkningstid ikke valgt at anke straffene.

Begge dømte er af anden etnisk herkomst end dansk.

Hashhandlere Overfaldet vakte forfærdelse, da det fandt sted. Ikke bare grundet grovheden, men også kynismen på åben gade i øvrigt på et tidspunkt, hvor flere personer og dermed vidner befandt sig i området.

Blandt andet blev den 19-årige dømt for selve voldshandlingen - slag med en jernstang, knivstik og så videre - men også for trusler.

- Hvis du siger noget til politiet om, at vi har stukket dig ned med kniv, og at vi handler med hash, så kommer vi og knepper din søster og skærer halsen over på dig derhjemme, har det ifølge politiet lydt under optrinnet.

Området ved Thiesens og Elme Allé blev afspærret i forbindelse med det blodige overfald - i en del af byen, hvor der foregår hashhandel, hvilket også var omdrejningspunktet, i og med den forurettede angiveligt og ifølge anklageskriftet skulle trues og tæves til tavshed.

Den 19-årige blev dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 omhandlende farlig, rå og brutal vold.