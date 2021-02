Her er rydningen af bunkerområdet i fuld gang. Billedet tog Anne Andersen gennem sit vindue i sit hus lige over for i Fiskergade.

Ryddede bunkere farlig for børn og efterladt som »losseplads«

85-årige Anne Andersen er ærgerlig over, at hendes udsigt til en grøn fuglerig naturoase i Fiskergade er forvandlet til en losseplads, hvor legende børn kan komme slemt til skade. Hun efterlyser orientering om voldsomhederne fra kommunen. Den ligger sig fladt ned, og går omgående i aktion.

- De kom bare lige pludselig kort før jul og rev det hele op med en grab og kørte det væk. Også de buske og blomster, vi havde plantet langs fortovet blev fjernet. Vi havde intet fået at vide, siger Anne Andersen. Den 85-årige kvinde har boet i Fiskergade 16 i over 20 år. Hendes lille hus ligger lige over for de to krigsbunkere fra Anden Verdenskrig, der nu er kommet til syne, efter mange års tilgroning med mange slags planter, træer og ikke mindst brombær nu er fjernet.

