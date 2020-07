Rustfri bro sat op i tre sektioner

Han er smed hos det lokale firma Kildemosen Smedie & Maskinfabrik fra Kelstrup ved Slagelse. Her har man løst opgaven med at konstruere en bro, der sættes fast på betonsiden af det tidligere færgeleje, hvor de tre velkendte gule containere står yderst i Halsskov Færgehavn. Broen er i tre sektionen. Den slutter med en bevægelig del, der går skråt ned til den flydeponton, hvorfra wakeboardkørerne fra Korsør Cable Park starter deres ræs. Broen er galvaniseret, hvilket skulle sikre den mod rust. Øverst sørger en tømrer for at lægge et trædæk. Broen ventes helt færdig i denne uge. Først var der bygget en skrå trappebro øverst fra molen ned til flydepontonen, men den blev ødelagt af bølgerne, som dog efter opfyldningerne af færgelejerne bedre suges op, når de ruller ind fra Storebælt.