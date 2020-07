Se billedserie Gülizar Aceli fik hjælp af Anna Louise Hansen fra madværkstedet til at røre en »fars« til kikærtefrikadeller. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Rullende madværksted gav inspiration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rullende madværksted gav inspiration

Den store bøf måtte man kigge langt efter, men rullende madværksted gav oplevelser og inspirerede fremmødte til at variere deres madlavning.

Slagelse - 17. juli 2020 kl. 11:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både børn og voksne fik oplevelser og inspiration, da »Det rullende madværksted« torsdag indledte sit ophold på Nytorv i Slagelse.

Madværkstedet er sendt ud i det danske sommerland som en del af regeringens sommerpakke, der blev lanceret sidst i juni, og som blandt andet skal styrke lokalt erhvervsliv og øge turismen.

Bag projektet står Madkulturen, der er en selvejende institution under Miljø og Fødevareministeriet, som skal arbejde for bedre mad til alle. Blandt andet ved at sætte fokus på brug af lokale råvarer og klimavenlighed.

- Det er godt med lidt inspiration til madlavningen derhjemme, lød det fra sygeplejerske Gülizar Aceli, der stod og rørte kikærter, æg og mel sammen under vejledning af Anna Louise Hansen fra madværkstedet.

Senere blev skålens indhold formet til kikærte-frikadeller, og da de havde simret i noget olie på panden i et stykke tid, smagte de såmænd meget godt.

Ikke helt vegetarisk Råvarerne til dagens måltid var stort set alle plantebaserede, så der blev revet rødbeder, løg og gulerødder, så det var en lyst på torvet.

Blandt andet af familien Olsen/Gundorf fra Bjæverskov, hvor mor Louise Gundorf dog kunne melde, at det var en spændende og inspirerende aktivitet, men at det ikke just var familiens dagligdag med den slags kødløse måltider.

Dog gik man ikke helt vegetarvejen på madværkstedet, da der også blev anvendt æg.

- Men når vi bruger så mange grøntsager og planter, så skyldes det, at der er mulighed for at lave så mange flere varierende smagsoplevelser. Hvis vi serverede kylling til, ville mange måske kun koncentrere sig om kyllingen, forklarer Astrid Ranvig fra madværkstedet.

Hun måtte også indimellem agere sygeplejerske, for et rivejern kan godt give lidt rifter til børn, som ikke er så vant til at bruge det.

Bruger det lokale Madværkstedet har allerede besøgt en række byer landet over, og alle steder bruger man lokale råvarer.

- I Hirtshals var det oplagt at bruge fisk, så her var vi knap så vegetariske. I Nykøbing Sjælland brugte vi en del tang, fortæller Anna Louise Hansen.

Madværkstedet er at finde på Nytorv både i dag fredag fra klokken 11-16 og i morgen lørdag fra klokken 11-15.

Det er gratis at deltage og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd.