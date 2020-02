Klosterruinen bliver ved med at være en ruin, men den skulle nødig forfalde yderligere. Foto: Museum Vestsjælland

Ruin restaureres for 1,4 millioner kroner

Slagelse - 26. februar 2020 kl. 08:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om kort tid regner Slots- og Kulturstyrelsen med at genoptage arbejdet med at restaurere dele af Antvorskov Klosterruin i Slagelse. En ekstrabevilling på 8,7 millioner kroner til vedligeholdelse af ruiner og monumenter i hele landet har gjort det muligt at bruge i alt 1,4 millioner kroner alene på ruinen i Slagelse. Det svarer til det beløb, der normalt årligt er til rådighed til den slags arbejde i det hele taget.

Restaureringsarbejdet på den katolske Johanitterordens bygningsværk fra omkring 1170 begyndte sidste sommer, og hen på foråret fortsætter det og ventes færdigt i løbet af efteråret. Antvorskov er udvalgt som en af 12 ruiner, der fortjener nogle kærlige håndværker-hænder.

Der bliver ikke ændret ved, at der er tale om en ruin, men det, der er tilbage af ruinen, skal sikres.

- En del af murværket har i begyndelsen af 1900-tallet været restaureret med cementmørtel. Det lukker fugten inde, så det vil vi gerne af med igen. I stedet bruger vi kalkmørtel, som fugten ikke hober sig op i, forklarer arkitekt Jørgen Frandsen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Derudover omfatter arbejdet blandt andet istandsættelse af Det Romanske Hus og ekstra mursten på toppen af ruinen, hvor fugten trænger op.

- Vi bliver ikke færdige. Vi får taget en del af det mest nødvendige, så ruinen kan beholde det udseeende, den har nu, og så håber vi, at der går en årrække, før vi vender tilbage, siger Jørgen Frandsen og tilføjer, at det også handler om at sikre dele af ruinen mod sammenstyrtning.

Lokalt glæder byrådsmedlem Pernille Ivalo Frandsen (V) siger over, at Antvorskov Klosterruin har Slots- og Kulturstyrelsens bevågenhed. Hun var en af initiativtagerne til den nye forening, der blev stiftet i lørdags for at udbrede kendskabet til stedet.

- Det fedeste er jo, at der er noget opmærksomhed omkring ruinen, og at det nu bliver vægtet som et vigtigt sted. I foreningen vil vi synliggøre, hvad stedet har været og formidle, hvor stor en betydning det har haft, siger hun.