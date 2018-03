Se billedserie Jack Maximowich og Dwonji stod for aftenens mest progressive optræden. Foto: KIM BRANDT

Rotary-koncert: Længe leve mangfoldigheden

Slagelse - 16. marts 2018 kl. 16:17 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det blev kaldt en »forårskoncert«, var der altså ikke meget forår at hente udenfor Slagelse Musikhus torsdag aften.

Det var rent ud sagt pivhamrende koldt, hvilket alle, som vovede sig udenfor, vil kunne bekræfte. Til gengæld var der både varmt og hyggeligt indenfor - en skærende kontrast, som også var at finde i det program, som de to Rotary-klubber i Slagelse havde skruet sammen til den årlige koncert.

Den bestod som de tidligere år primært af lokale kunstnere, men der havde denne gang sneget sig et par »udlændinge« ind fra Odense og København.

Første optræden var også aftenens mest omfangsrige: Flakkebjerg Skoles Symfoniorkester, som består af hele 75 - primært meget unge - musikere på klassiske instrumenter. Der var ikke plads til alle 75, men der var mange - og de blev flot dirigeret af Mikkel Gomard.

Det første nummer var en slags præsentation at de forskellige instrumentgrupper, og det fungerede fremragende. Selv om ikke alle toner var lige rene, var det livsbekræftende at se så mange børn og unge give sig i kast med »ægte« klassisk musik.

Så kom en række unge ballerinaer vimsende ind på scenen - alle iført kridhvidt balletdress. De kom fra Bech Ballet Akademi, som hører hjemme i Ballerup og som underviser cirka 150 børn helt ned til fire-års alderen - heriblandt den lokale Isabella.

Så fulgte aftenens absolut skarpeste kontrast - fra yndig ballet til tung, jazz-inspireret »hip-hop-rap«. Jeg skal da love for, at vi fik ørerne i maskinen! De to gutter »Dwonji« og Jack Maximowich havde deres helt egen stil, som beskrives som »energisk og frembrusende«. Jeg fattede ikke meget af deres tekster - det gik lidt for hurtigt - og min årgang -59 er med sikkerhed heller ikke den primære målgruppe. Til gengæld kunne de begge håndtere henholdsvis saxofon og en trombone - og koblingen mellem autentiske horn og digital rap var...interessant. De har begge åbenlyst talent og vil med garanti være et hit blandt det noget yngre publikum.

Slagelse Garden er ikke til at komme uden om - og i år kan den fejre sit 40 års jubilæum. Garden består af både et tambourkorps og et symfoniorkester - og det var sidstnævnte, der spillede torsdag aften. De gjorde det absolut fremragende - hvilken energi, indlevelse og timing.

Intet under, at de faktisk er blevet Danmarksmestre.

En ung verdensmester var blandt næste indslag - dansetruppen Squad Goals DK, som har base i København, men hvor lokale Laura Thanning, verdensmester i hip-hop dans, også er med. Atter et super energisk indslag, hvor det var svært ikke at blive smittet af de unges åbenlyse danseglæde, gode humør og »svedige moves«.

Den blot 14-årige Chantal Freja Holm kom, spillede og sejrede. Helt alene sad den lille pige på den store scene og spillede Bach på sin cello. Ikke alene er en cello et ret vanskeligt instrument at håndtere, men at gøre det helt solo - uden andet end sig selv, sine fingre og åbenlyse musikalitet - var intet mindre end fantastisk.

Vi skulle heller ikke snydes for en tryllekunstner i skikkelse af den lokale Simon Windfeldt Arnø. Men lidt snydt blev vi alligevel - i hvert fald dem, der enten sad meget tæt på eller langt fra.

Det var ret svært at se, hvad der egentlig foregik. Tryllekunstner kræver ofte, at publikum er ret tæt på, og det er selvsagt lidt svært for alle i Slagelse Musikhus.

Som afslutning blev publikum præsenteret for barytonen Thomas Storm, som godt nok bor i Odense, men som angiveligt har en elskerinde i Slagelse.

Det var i hvert fald, hvad den humørfyldte pianist Jacob Beck fortalte. De to leverede en fremragende underholdning, hvor hele salen også sang med på »Carmen«.

Alt i alt en rigtig god og underholdende aften, som blev fint holdt sammen af konferencier Michael Duncan, med indslag, som virkelig favnede bredt.

Bravo, Rotary - vi glæder os allerede til næste år.