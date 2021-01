Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen (S) brugte sin store saksekliperfaring, hvilket udløste bifald fra forpagter af McDonald´s Korsør Claus Strand. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ros ved åbning af ny restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ros ved åbning af ny restaurant

Borgmesteren roste McDonald´s og fik selv ros tilbage fra restaurantens forpagter med ordet verdensklasse om kommunens og erhvervscenterets hjælp og indsats.

Slagelse - 07. januar 2021 kl. 17:44 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Der var dobbeltrettet ros ved torsdagens officielle snoreklipsåbning af den nye McDonald's restaurant i Korsør Erhvervspark Energivej 4.

- Jeg er glad for, at I har valgt Korsør, og jeg er især begejstret for, at I i den grad efterlever jeres stifters ord om, at I ikke er i burger-business men i people-business. Det ser man tydeligt på jeres måde at betjene kunderne og jeres behandling af medarbejderne, sagde borgmester John Dyrby Paulsen (S), inden han lod sin store saksekliperfaring gå ud over den røde snor.

Forinden havde forpagter af restauranten Claus Strand sendt roser den modsatte vej. Først masser af ros og en ekstra lønpose for januar til medarbejderne. Og dernæst til kommunen og Slagelse Erhvervscenter, hvorfra erhvervschef Per Madsens store engagement blev fremhævet.

- Jeg har ikke før oplevet et så stort engagement for at få tingene til at lykkes som her i kommunen og dens erhvervscenter. Det har simpelthen været verdensklasse, sagde Claus Strand om tilblivelsen af sin niende McDonald´s-restaurant på Sjælland.

Direktør tilkaldt Han måtte tilkalde McDonald´s administrerende direktør i Danmark Mads Riis, da Sjællandske spurgte:

- Hvor åbner du din jubilæums-restaurant nummer 10?

- Claus skal da helt sikkert have sin restaurant nummer ti på Sjælland. Præcis hvor ved jeg ikke endnu, lød svaret fra Mads Riis. Han tilføjede at foruden Korsør, forventer McDonald´s at åbne yderligere en håndfuld restauranter i 2021. Året før i 2020 åbnede de fire - blandt andet i Vordingborg, mens der i 2019 blev åbnet to nye.

På hest og cykel Claus Strand fortæller, at restaurantens drive-in ikke kun er for biler.

- I Slagelse har vi haft ridende gardehusarer igennem. Om du vil køre på cykel eller i sæbekassebil, så skal vi nok betjene dig, siger Claus Strand, der med restauranten skaber 70 nye arbejdspladser i Korsør.

Pylonbehandling I næste måned ventes den lokale politiske behandling afsluttet om opstillingen af den høje pylon ved Dansk Outlet med »den gyldne måge« for oven afsluttet. Op mod 80 procent af omsætningen kommer via impuls- køb fra bilister, der drejer fra motorvejen, når de ser Mcdonald´s logo.