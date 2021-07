Ros råbes til galvmalere højt over jorden

Se billedserie Der råbes masser af rosende ord op til de to gavlmalere på hver deres lift i gang med maling og spraydåser. Foto: Helge Wedel

Onsdag var tredje maledag på gavlmaleriet på Solens Plads, som Stig Hansens Fond lader udføre efter at have valgt skitse fra arkitekten og kunstneren Frederik Hesseldahl. Allerede fredag eller på mandag er gavlen malet færdig og forvandlet til en smuk svane. To indvielsesfester forude.

15. juli 2021

- Hvor er det bare flot!

Rosende råb sendes i retning af to mænd højt hævet over jorden på lifte i fuld gang med at udsmykke den store gavl ved Solens Plads.

- Det er skønt at være her og ikke mindst høre de mange positive tilråb om vores arbejde, siger 42-årige Frederik Hesseldahl, der er både arkitekt og billedkunstner med en fortid som streetartist. Det er hans skitse, som Stig Hansens Fond har valgt til at udsmykke gavlen med.

Onsdag er maledag nummer tre, hvor han sammen med Peter Skensved med en blanding af spraymaling og almindelig akrylmaling er i gang med at få skitsen med blandt andet Danmarks nationalfugl svanen, storebæltsbro, storebæltsfærge og et centralt livets træ over fæstningstårnet med de skiftende årstider op på gavlen i rette størrelsesforhold og sammenhænge. Korsørs historie og kendetegn stråler flot ud af motivet.

Et niveau op Frederik Hesseldahl fortæller til Sjællandske, at gavlmaleriet i Korsør adskiller sig fra hans tidligere gavludsmykninger.

- Jeg er gået et niveau op, når det gælder kompleksitet og antal kreative detaljer, men det er samtidig sundt for mig med nye udfordringer, siger Frederik Hesseldahl, som flere gange gentager, at det er en kæmpe glæde at mærke begejstringen og de mange rosende ord fra forbipasserende borgere.

Regn forsinkende Den oprindelige plan var, at gavlmaleriet blev udført tilbage i maj.

- Planerne regnede væk, og i juni havde jeg andre opgaver, så derfor blev det først her midt i juli, siger Frederik Hesseldahl.

- Hvordan er det aktuelt meget varme og solrige vejr at male i?

- Det er bare helt perfekt. Det er klart en fordel, at gavlen er i skygge et langt stykke op af dagen, men vi kan sagtens male, selv om solen bager på den, siger Frederik Hesseldahl.

Beskyttes nederst Foruden 20 liter maling , der rulles eller males på med pensel, bliver der brugt 120 spraydåser med maling, før det færdige gavlmaleri er en kendsgerning nu på fredag eller muligvis først på mandag med de sidste detaljer.

Frederik Hesseldahl oplyser, at det er planen at beskytte det nederste af gavlmaleriet med en særlig lak, der gør det muligt at fjerne - Gud forbyde det - graffiti-hærvæk.

To indvielsesfester Formand for Stig Hansens Fond Flemming Erichsen oplyser til Sjællandske, at det er planen at holde to indvielsesfester for de to nye kunstværker på Solens Plads, som pengene fra den mådeholdne fuldmægtige i Korsør Kommune Stig Hansen med bopæl hos sin mor det meste af livet har gjort mulig, da han testamenterede sin formue på fem millioner kroner til Korsør Kommune.

Skulptur på vej Foruden gavlmaleriet er skulpturen af Benny Forsberg Jensen på Solens Plads ved at tage form. Skulpturen i blandt andet bronze bliver en nøjagtig udgave af spidsen af jordkloden, der med rette hældning stikker op ad asfalten i centrum af Korsør på Solens Plads.

- Min inspiration til skulpturen kom fra navnet på pladsen, hvor den skal stå samt Korsørs maritime historie. Hertil skal skulpturen minde os om, at vi alle går på en kugle med masser af vand, der flyder rundt i et stort verdensrum. Søfolk har historisk navigeret efter stjernerne, så fra toppen af skulpturen bliver der et rør, hvor igennem man ser Nordstjernen, har Benny Forsberg Jensen tidligere forklaret til Sjællandske.

Der er endnu ikke sat datoer på de to indvielsesfester.