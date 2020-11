Se billedserie Torben Lundsted åbner i dag galleri og værksted i bomhuset efter hurtig behanding hos kommunen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Ros fra kunstner: Hurtig service fra kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ros fra kunstner: Hurtig service fra kommunen

Torsdag er første åbningsdag i Torben Lundsteds galleri og arbejdende værksted i bomhuset.

Slagelse - 05. november 2020 kl. 08:31 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Donald Trump var på alles læber onsdag. Også hos 69-årige Torben Lundsted, da Sjællandske om formiddagen møder ham i det lune og med elradiatorer opvarmede Bomhus på Skovvej, hvor han i dag torsdag har første åbningsdag i sit galleri og arbejdende værksted.

- Jeg håber virkelig ikke, at han vinder igen, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan tyde på, at Trump kan fortsætte fire år mere, siger Torben Lundsted. For meldingen om det amerikanske præsidentvalg skal simpelthen ud, før fakta og baggrund for hans nye galleri og værksted i bomhuset.

- Jeg har aldrig før oplevet en så super god og hurtig service fra kommunen, hvor jeg spurgte i kultur- og fritidsforvaltningen, om jeg ikke kunne låne bomhuset, da Kapeldepotet jo er lukket de næste mange måneder, fordi det sættes i stand og isoleres, siger Torben Lundsted. I løbet af »ingen tid« var aftalen om lån af det lille historiske gule hus helt frem til juni 2021 på plads.

Også andre kunstnere Foruden at skabe ny keramisk eller grafisk kunst i bomhuset har Torben Lundsted også planer om at invitere andre af sine kunstnerkolleger til at bruge huset.

- Jeg regner ikke med, at det kun er mig, der vil bruge huset, hvor jeg holder åben mellem 12 og 16 torsdag, fredag og lørdag. Hvis der er åben på andre tidspunkter, så kan det ses ved, at skiltet står foran huset, ligesom flag var ude, når vi havde åbent i Kabeldepotet, siger Torben Lundsted, der kalder sit galleri for »Det lille galleri Lundsted«.

Bomhuset er uden toilet, men Torben Lundsted har en aftale om at må benytte et i den nærliggende Kongegaarden.